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Тихановская призвала ООН направить в Беларусь международную группу наблюдателей

04.09.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организации Объединенных Наций необходимо немедленно направить в Беларусь международную группу наблюдателей для фиксации происходящего в стране, заявила бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 4 августа перед Советом безопасности ООН.

«Мирных протестующих незаконно задерживают, избивают и арестовывают, — сказала она. — Протесты начались после циничной и наглой попытки Лукашенко украсть голоса людей. Требования народа просты: немедленное прекращение насилия со стороны режима, немедленное освобождение всех политических заключенных, а также проведение свободных и честных выборов».

По словам Тихановской, есть только одна преграда для выполнения этих требований. «Этой преградой является Лукашенко — человек, который судорожно цепляется за власть и отказывается услышать народ, — подчеркнула она. — Народ не может быть заложником одного человека, который цепляется за власть. И не будет. Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. Это подтверждают ежедневные акции протеста, в которых принимают участие тысячи белорусов по всей стране, несмотря на жестокость силовиков».

Тихановская отметила, что белорусский народ сейчас нуждается в помощи со стороны ООН, чтобы «остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праве на человеческое достоинство в центре Европы». «Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы со стороны белорусских силовых органов против демонстрантов, — сказала она. — Мы предлагаем провести специальную сессию Совета ООН по правам человека, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий».

Тихановская также потребовала, чтобы белорусские власти разрешили свободный въезд в страну спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен.

Она призвала международное сообщество использовать все доступные способы прекратить насилие, в том числе ввести «санкции в отношении тех лиц, которые совершили нарушения в ходе выборов и преступления против человечества».

«В то же время я подчеркиваю, что Лукашенко больше не представляет Беларусь, — сказала Тихановская. — Белорусы — это законопослушные, мирные и ответственные люди с высоким чувством собственного и коллективного достоинства, что они демонстрируют ежедневно на протяжении последних нескольких недель. Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, партиями и всеми странами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси».

В Беларуси с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую — 10,12%. Всего в ходе акций протеста было задержано более 8 тысяч человек.
 
 
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Организации Объединенных Наций необходимо немедленно направить в Беларусь международную группу наблюдателей для фиксации происходящего в стране, заявила бывший...
 
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