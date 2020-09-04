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Звезды тенниса на US Open: Азаренко, Уильямс, Джокович, Медведев и другие

04.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Обычно US Open проводится последним в году, после Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдона, но турнир во Франции организаторы перенесли на осень из-за COVID-19, а в Великобритании соревнования и вовсе отменили.

Из-за эпидемиологической обстановки в США и мире проведение чемпионата жестко регламентировано. Одной из особенностей турнира стала отмена соревнований в смешанном парном разряде, а также всех юниорских состязаний и турнира легенд тенниса. Кроме того, матчи проходят при пустых трибунах. 

Вместе с тем, на US Open не приехали сразу несколько топовых игроков, среди них первая ракетка мира у женщин австралийка Эшли Барти и второй номер мирового рейтинга у мужчин испанец Рафаэль Надаль. 

Завершится Открытый чемпионат США 13 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 миллиона долларов.  

 
 
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Открытый чемпионат США по теннису 2020 (US Open) серии "Большого шлема" проходит в 140-й раз на кортах Нью-Йорка. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие кадры первых...
 
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