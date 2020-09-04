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Лишение прав и штраф до 100 базовых: ГАИ снова ловит пьяниц за рулем
04.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
За 8 месяцев этого года на территории Минской области по вине нетрезвых водителей произошло 78 аварий, в которых 27 человек погибли и 78 получили травмы и увечья, рассказала собеседница радио Sputnik, представитель областной Госавтоинспекции, старший инспектор отделения по агитации и пропагаде Ирина Сапунова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Всего с начала года за пьяную езду были задержаны 2443 водителя, из них 124 попались на пьянстве за рулем повторно, добавила собеседница.
"В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции определены в местах концентрации ДТП по вине нетрезвых водителей, в том числе с участием водителей двухколесных механических транспортных средств и велосипедистов", ― рассказала Сапунова.
Под особым контролем ГАИ и милиции будут находиться ларьки, киоски, магазины и АЗС, где в продаже есть спиртное, а также увеселительные заведения (кафе, дискотеки, сельские клубы) и места массового отдыха.
Напомним, за пьяную езду и отказ от освидетельствования в Беларуси предусмотрено серьезное наказание ― лишение прав сроком на 3 года и штраф от 50 до 100 базовых величин. То же нарушение, совершенное за год повторно, влечет за собой уже уголовную ответственность и конфискацию автомобиля вне зависимости от того, кому это авто принадлежит.
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