Старший прокурор ушел из Генпрокуратуры – не смог оставаться безразличным к происходящему в стране

Источник материала: Ежедневник

Государственные органы, которые обязаны следить за соблюдением законности, продолжают терять свои кадры, которые не могут оставаться равнодушными к происходящему в стране и покорно исполнять приказы.

Если не считать государственного телевидения, то больше всего потерь понесло МВД. Сотрудники милиции, не желающие участвовать в расправах над мирными людьми и творить беззаконие, первыми начали подавать рапорта своему руководству и сообщать о своем решении в социальных сетях. Сколько сотрудников ушло в знак протеста точно сказать сложно, так как многие делали это тихо, не желая поднимать вокруг себя шум. Кроме того, еще около 500 сотрудников высказали желание уйти – их держат в милиции лишь финансовые обязательства, которые руководство предусмотрительно повесило на своих сотрудников, чтобы сделать их зависимыми.

Между тем, министр внутренних дел Юрий Караев назвал предателями и Иудами бывших подчиненных, которые публично, в знак протеста, заявили о своем уходе. По мнению генерала, это можно было сделать только за деньги или чтобы получить дешевую славу.

Из Генеральной прокуратуры пока никто не уходил, по крайней мере публично об этом не заявлялось. Поэтому Иудами генеральный прокурор еще никого не называл. Старший прокурор международно-правового управления Генпрокуратуры Виталий Вольский, стал первым публично уволившимся сотрудником и реакции Генпрокуратуры пока на это нет.

Как сообщает портал tut.by, со 2 сентября Виталий Вольский больше не работает в Генпрокуратуре. «Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности – и в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации как прокурор работать уже не можешь, и тогда принимаешь решение об уходе», - заявил бывший прокурор журналистам.

Виталий Вольский проработал в прокуратуре 13 лет. Начинал работать в Борисовском районе, потом перешел в прокуратуру Минской области, следом в Генеральную прокуратуру.

Пост о своем увольнении теперь уже бывший прокурор разместил на своей странице в Facebook.

«Я широкой популярности не искал, но и причины своего ухода от друзей и знакомых, которые спрашивали, не скрывал», - объяснил он. В интервью порталу tut.by/

- Из-за чего вы ушли? Какая была основная причина?

- Основной причины нет - это у всех так, кто уходит с работы. Это, скорее, совокупность разных причин. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что больше не можешь работать в этой организации. Но одной причины наподобие «побили людей» или «не зарегистрировали кандидата», или что-то еще - такого нет. Ты живешь в стране, по улицам ходишь, смотришь, что происходит - и в какой-то момент для себя делаешь выбор.

- Но что было толчком?

- События, которые произошли в стране за последние несколько месяцев.

- На работе на уход нормально отреагировали?

- Да. Меня спокойно отпустили: решил уволиться - пожалуйста, увольняйся.

- Сейчас вы не жалеете? 13 лет проработали, эту сферу хорошо знаете, а сейчас вам нужно или в другую область уходить, или еще что-то…

- Даже если и оставаться в юриспруденции, учитывая, что основное внимание в работе уделялось уголовному праву, мне теперь надо будет менять либо сферу деятельности, либо кардинально профессию.

- Нет сожаления?

- Нет, я очень четко понимал, что мне нужно делать в этой ситуации, и сделал то, что должен был сделать.

- А как ваша семья и друзья отреагировали на ваше решение?

- Нормально, я не слышал пока никакого негатива по этому поводу, большинство понимают, что я все правильно сделал. И хорошо, что люди не остаются в стороне, нет безразличия к тому, что происходит.

- Вы разочаровались в своей работе?

- В своей работе - нет. Как орган прокуратура имеет право на существование, даже ее существование необходимо. Причина ухода из прокуратуры - это не столько и не только несогласие с действиями властей: когда ты не согласен с действиями властей, это не выражается лишь в уходе из места, где ты работаешь. Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности. И в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации ты как прокурор [человек, который должен надзирать над законностью] работать уже не можешь, и тогда ты принимаешь решение об уходе.