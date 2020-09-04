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Месси остается в «Барселоне»

04.09.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сага о возможном уходе Лео Месси из «Барселоны», похоже, подошла к концу. Игрок объявил, что он остается в клубе, в котором пробыл 20 лет своей жизни.


Фото: Reuters

Напомним, история началась 25 августа, когда игрок по факсимильной связи уведомил клуб о том, что он хочет уйти. Позже появилась информация о том, что такое решение Лионель принял после разговора с новым главным тренером клуба Рональдом Куманом, а также, что его новой командой станет «Манчестер Сити».

«Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — сказал Месси.

 
 
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Сага с уходом топ-игрока подошла к концу.
 
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