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Месси остается в «Барселоне»
Источник материала: Tut.by
Сага о возможном уходе Лео Месси из «Барселоны», похоже, подошла к концу. Игрок объявил, что он остается в клубе, в котором пробыл 20 лет своей жизни.
Напомним, история началась 25 августа, когда игрок по факсимильной связи
«Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу — это катастрофа», — сказал Месси.
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Сага с уходом топ-игрока подошла к концу.
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