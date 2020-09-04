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Хакеры взломали сайт Академии МВД
Источник материала: Навiны
Неизвестные получили доступ к сайту Академии МВД и назвали ее училищем лжецов, насильников и убийц.
Вечером 4 сентября поступила информация о взломе сайта Академии МВД. Неизвестные написали на нем: «Офицеры МВД запятнали честь своих мундиров кровью избитых и замученных людей с 9 по 12 августа. Вам придется отвечать перед народом за совершенные преступления».
Невиновных сотрудников призвали покинуть ряды МВД.
Обращение проиллюстрировано фотографией 1935 года (
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Неизвестные получили доступ к сайту Академии МВД и назвали ее училищем лжецов, насильников и убийц.
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