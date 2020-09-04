Хакеры взломали сайт Академии МВД

Неизвестные получили доступ к сайту Академии МВД и назвали ее училищем лжецов, насильников и убийц.



Источник: amia.by

Вечером 4 сентября поступила информация о взломе сайта Академии МВД. Неизвестные написали на нем: «Офицеры МВД запятнали честь своих мундиров кровью избитых и замученных людей с 9 по 12 августа. Вам придется отвечать перед народом за совершенные преступления».

Невиновных сотрудников призвали покинуть ряды МВД.