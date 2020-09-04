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Саснович проиграла казахстанке Путинцевой в 1/16 финала US Open
Источник материала: Навiны
Александра Саснович (106 ВТА) завершила выступление в одиночном разряде US Open на стадии 1/16 финала.
Белоруска в трех партиях уступила казахстанке Юлии Путинцевой (35) — 6:3, 2:6, 1:6.
В следующем раунде Путинцева встретится с хорваткой Петрой Мартич.
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Александра Саснович (106 ВТА) завершила выступление в одиночном разряде US Open на стадии 1/16 финала. Белоруска в трех партиях уступила казахстанке Юлии Путинцевой (35) —...
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