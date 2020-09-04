Российский велогонщик погиб на соревнованиях

Источник материала: Tut.by

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.





«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал Екимов.

Павлу Свешникову было 22 года. На соревнованиях он выступал за команду Москвы.