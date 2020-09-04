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Российский велогонщик погиб на соревнованиях
Источник материала: Tut.by
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом
«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — сказал Екимов.
Павлу Свешникову было 22 года. На соревнованиях он выступал за команду Москвы.
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Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта...
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