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МВД рассказало, что случилось с их сайтом и о попытках внедрения вредоносных программ

04.09.2020 21:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный сайт МВД не работает по техническим причинам. Ведомство не исключает хакерскую атаку.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.

Министерство просит граждан «отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно».

Сайт министерства был взломан накануне. По сообщениям изданий «Наша Нива» и телеканала «Белсат», неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили на сайте ведомства объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева.

Как пишет РБК, согласно опубликованным скриншотам, в объявлениях говорится, что Лукашенко и Караев «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа».

После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по части 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев, сообщил Sputnik Беларусь.

Стоит отметить, что сейчас недоступен и сайт Академии МВД.

 
 
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