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МВД рассказало, что случилось с их сайтом и о попытках внедрения вредоносных программ
Источник материала: Tut.by
Официальный сайт МВД не работает по техническим причинам. Ведомство не исключает хакерскую атаку.
— Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем, — сообщили в пресс-службе МВД.
Министерство просит граждан «отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно».
Сайт министерства был взломан накануне. По сообщениям изданий
Как
После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».
По данному факту
Стоит отметить, что сейчас недоступен и
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«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время...
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