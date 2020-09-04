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Политолог: Главный союзник Кремля в Беларуси сейчас госаппарат, а не своевольный Лукашенко
Источник материала: Партизан
Заместитель главного редактора Московского центра Карнеги Максим Саморуков считает, что российские власти используют политический кризис в Беларуси, чтобы укрепить здесь свое влияние и избавится от зависимости от Александра Лукашенко.
– Именно госаппарат, а не своевольный Лукашенко сейчас главный союзник Кремля в Беларуси, –
Он считает, что с учетом массового недовольства белорусов политикой действующего главы государства местным чиновникам, напуганным призывами к люстрации и расследованиям, нужен новый патрон.
– И единственной реалистичной заменой тут остается Кремль, – считает политолог.
В качестве подтверждения он приводит недавнее выступление главы МИД Владимира Макея, который считался прозападным чиновником, а теперь «читает с трибуны кремлевские методички про цветные революции».
По мнению Саморукова, белорусским властям придется проводить конституционную реформу. Внесение изменений в основной закон страны, которые распределят властные полномочия от президента в пользу других ветвей власти, анонсировал несколько раз сам Лукашенко.
– Для Кремля реформа – это шанс покончить наконец с ситуацией, когда любой вопрос, связанный с Беларусью, приходилось решать только с Лукашенко, контролировавшим страну сверху донизу, – отмечает Саморуков.
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Заместитель главного редактора Московского центра Карнеги Максим Саморуков считает, что российские власти используют политический кризис в Беларуси, чтобы...
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