Политолог: Главный союзник Кремля в Беларуси сейчас госаппарат, а не своевольный Лукашенко

пишет Саморуков на carnegie.ru. – Именно госаппарат, а не своевольный Лукашенко сейчас главный союзник Кремля в Беларуси, –Саморуков на carnegie.ru.





Он считает, что с учетом массового недовольства белорусов политикой действующего главы государства местным чиновникам, напуганным призывами к люстрации и расследованиям, нужен новый патрон.





– И единственной реалистичной заменой тут остается Кремль, – считает политолог.





В качестве подтверждения он приводит недавнее выступление главы МИД Владимира Макея, который считался прозападным чиновником, а теперь «читает с трибуны кремлевские методички про цветные революции».





По мнению Саморукова, белорусским властям придется проводить конституционную реформу. Внесение изменений в основной закон страны, которые распределят властные полномочия от президента в пользу других ветвей власти, анонсировал несколько раз сам Лукашенко.





– Для Кремля реформа – это шанс покончить наконец с ситуацией, когда любой вопрос, связанный с Беларусью, приходилось решать только с Лукашенко, контролировавшим страну сверху донизу, – отмечает Саморуков.



