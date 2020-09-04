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Тихановская попросила у ООН немедленно послать в Беларусь мониторинговую миссию
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская попросила ООН немедленно отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН, где рассматривалась ситуация с правами человека в нашей стране.
Слушания были проведены по инициативе Эстонии вместе с США и Великобританией, которые являются членами Совета безопасности ООН. Также к инициативе присоединились Канада, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Украина,
Тихановская изложила следующие требования и предложения:
- осудить злоупотребление силой со стороны белорусских спецслужб против протестующих;
- созвать специальную сессию Совета ООН по вопросам прав человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси;
- прислать в Беларусь немедленную международную мониторинговую миссию ООН;
- разрешить въезд и свободное передвижение специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Беларуси;
- срочно освободить всех произвольно задержанных политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и других лидеров гражданского общества.
Также она потребовала прекратить запугивание и травлю членов Координационного совета.
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Светлана Тихановская попросила ООН немедленно отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Об этом она заявила на заседании Совета безопасности ООН, где...
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