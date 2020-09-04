Ректор иняза, где сегодня задерживали студентов, записала видеообращение

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером ректор МГЛУ Наталья Баранова записала видеообращение к студентам, преподавателям и сотрудникам. Задержания в фойе университета она назвала беспрецедентным событием: «Случившееся стало для нас крайне неожиданным, поскольку нам не было известно о прибытии сотрудников органов внутренних дел и их действиях».

«Причины произошедшего органы внутренних дел объясняют тем, что в университете имела место несанкционированная акция. Что произошло? Студенты планировали петь песни в фойе университета. Для диалога с ними были направлены деканы факультетов. В ходе исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер. Прозвучали лозунги, прозвучала негосударственная символика. А дальше произошло то, что произошло», — говорит Баранова.

Ректор отметила, что первым делом руководство вуза предприняло все возможные меры, чтобы уточнить, где находятся студенты, и вернуть их в университет. В своем обращении она напомнила о недопустимости проведения в университете несанкционированных мероприятий.

«Ректорат принимает меры по установлению причин того, что произошло, по усилению пропускного режима в университете и по исключению подобного в будущем. Весь ректорат и я лично очень сожалеем о произошедшем», — сказала Наталья Баранова.