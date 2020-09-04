По телевизору показали «расшифровку переговоров Берлина и Варшавы». Вот что перехватили белорусские спецслужбы

Источник материала: Onliner

В эфире телеканала ОНТ показали «расшифровку переговоров Берлина и Варшавы», про которую накануне рассказывал Александр Лукашенко на встрече с российским премьером Мишустиным. Тогда он назвал отравление Навального фальсификацией и сообщил, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Берлина и Варшавы».

Сегодня Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, анонсировал, что в эфире одного из госканалов обнародуют расшифровку переговоров. Ее показали в вечернем эфире ОНТ.

Варшава: — Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: — Вроде бы все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: — Отравление подтверждается точно?

Берлин: — Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны все методы хороши.

Варшава: — Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный способ — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: — Этим и занимаемся... А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: — Если честно, то не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: — Да-да, понимаю, тогда до встречи. Пока.

Варшава: — Пока.

Это полный текст перехваченных переговоров.