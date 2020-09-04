Мнение: «Не нужно искать себе, как раньше, предводителя. В этих непривычных условиях мы сами себе лидеры»

Источник материала: Tut.by

Был момент в моей жизни, когда я очень удачно женился. И тогда был рад, и до сих пор счастлив. Так мне, по крайней мере, говорит жена. По прошествии лет понимаю, что женился рано. И не потому, что злые пульсы толкают меня в объятия любовниц или алкогольного безрассудства. А потому что редкий мужчина в двадцать с хвостиком может похвастаться психологической зрелостью. Собственно, исследования британских и прочих ученых этот факт подтверждают, не я придумал.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

Таким образом, я и мне подобные товарищи, из-под заботы матери комфортно перебегают под юбку (каблук) жены, где и пребывают в полном благоденствии оставшуюся часть жизни. Играют в танки, пьют пиво, смотрят футбол, устают на какой-нибудь несложной безответственной работе.

Да, бывает, что развитие не останавливается, и даже под чутким женским руководством таки вырастает мужчина. Но, согласитесь, взрослеть в таких обстоятельствах совсем не обязательно.

Точно также вышло и с белорусской нацией. Не успели отряхнуться от тотального контроля советской системы, как тут же попали под контроль всенародно избранного лидера. И до поры до времени чувствовали себя в этом положении весьма комфортно. Кто бы там что ни говорил.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инфантильность наша проявлялась на самых разных уровнях. Здесь и некоторые предприятия, десятилетиями протягивающие ладошки за бюджетными подачками. И безнадежные колхозы, потребовать возврат кредита у которых может только самый бессердечный банкир. И целые поколения менеджеров-ждунов, которых система не учила ни думать, ни рисковать, а только исполнять и ждать либо помощи свыше, либо посадки.

И, конечно, сами люди. Разношерстная компания льготников, которым государство в том или ином виде помогало. Платило зарплаты за то, что сидишь на работе от звонка до звонка, наблюдая за тем, как время растягивается в вечность. Построило целые городские кварталы, где квартиры доставались за бесценок. Кормило армию пенсионеров, которые свято верили в то, что платит им лично власть.

Все это, конечно, неправда. Банкет оплачивался и оплачивается из налогов трудящихся, но мало кто выстраивает эти причинно-следственные связи.

Напротив, нас последовательно убеждали и уговаривали, что все хорошее случается по велению некой (повсеместно известной) всемогущей силы. И мысли эти ложились на благодатную почву. О нас думают, о нас заботятся, нас любят…

Одна моя знакомая двадцать шесть лет повторяла фразу «Народ достоин своего президента». И ведь правда! В нашем союзе всем было хорошо. И народу, и его бессменному лидеру. Пока народ, как слепой котенок, тыкался в поисках тепла, опоры и заботы, иного политического сценария вряд ли стоило ожидать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

И, несмотря на ускоренное взросление, что происходит в этом чудесатом, как говорила Алиса, году, по-прежнему остаются люди, которые нуждаются в отце. Или в матери. В общем, в лидере.

Восприятие таково, что народ — масса сирая и убогая, сам по себе ничего не может, не умеет, всегда ведом и податлив. Отсюда постоянный поиск неведомых организаторов и кукловодов. Ведь они обязательно должны быть. Не на Востоке, так на Западе. Не на Севере, так на Юге. И постоянная охота за потенциальными организаторами и предводителями, которая началась еще весной и продолжается по сей день. Есть ощущение, что кто-то проверяет свои гипотезы. А если вот этого закрыть — успокоятся? А этого? А вот этих двоих?

И пусть никто не смеется!

Если в голове человека структура управления обязательно принимает форму пирамиды, эта голова ищет подобное. Люди в принципе могут понять только то, что похоже на уже виденное. Ученые всю обозримую Вселенную облазили в поисках планеты, похожей на Землю, хотя жизнь наверняка имеет бесконечное разнообразие форм, которые могут быть у нас под самым носом.

К чему я это все.

Протест белорусского общества примечателен по многим причинам. Но одна из самых забавных его черт — это децентрализованность.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Да, есть телеграм-каналы, какие-то штабы, какие-то блогеры, эксперты, но ни одна из этих структур, ни один из этих людей не является, по моему мнению, в полном смысле слова лидером. Это новая для нас самих доктрина. Что-то из разряда крауда, шеринга и прочих модных словечек визионеров, которые мало кто воспринимал всерьез.

Тем не менее, именно это сейчас и работает.

Люди сами придумывают инициативы и занятия. Кто-то ходит по улицам, кто-то общается с трудовыми коллективами, кто-то жалуется в инстанции. Кто-то отзывает депутатов, подписывает петиции, обращается к международному сообществу. Кто-то собирает деньги, развозит воду и горячую еду, пачками тащит газеты с неудобными статьями в глухие деревни. Не верю, что есть центр, который бы все это придумывал. Всё сами, всё на местах.

У этих людей есть общая цель. И, если это учесть, совершенно не критично, что именно делают и говорят те, кто в силу обстоятельств оказался ближе к передовой, чем остальные.

Я с большим удивлением читал яростную критику Координационного совета. И состав не тот, и цели заявлены не те, и «всё вы сейчас сольете»…



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С еще большим удивлением столкнулся с негативной реакцией на идею создания партии. Как вы можете, вы всё испортите, вы тем самым подтверждаете легитимность — и так далее.

Возможно, выскажу непопулярное мнение: любое движение, любая инициатива, которая не противоречит закону и соответствует заявленной цели — это хорошо. Если кому-то что-то конкретное не по душе — не участвуйте. Делайте что-то другое, что вам кажется более правильным. Зачем тратить время и энергию на критику других начинаний?

Я считаю так. Если согласен — помоги. Если не согласен — не мешай. И не нужно искать, как раньше, себе предводителя. Если ты повзрослел настолько, что наконец-то готов встать с дивана или выйти из кухни, где издревле обсуждаются политические вопросы, то — вперед, в жизнь. Не ищи себе провожатого на этом пути.

В этих непривычных для всех условиях мы сами себе лидеры. Сами себе СМИ. Сами себе политики. Не обязательно всем делать одно и тоже, думать одинаково. Пусть будет и дальше будет поток — возможно, бессистемный, но от этого не менее настойчивый.

И ни в коем случае не нужно сейчас друг друга критиковать и останавливать. Чем больше добрых начинаний, тем лучше. Главное в этой истории, чтобы мы не опускали руки и держались друг друга.

Так и победим — вместе*.

*слово «вместе» употреблено потому, что подходило по контексту, оно не является рекламой еще не созданной политической партии.

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