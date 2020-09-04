«Лучше бы пивка перехватили»: как соцсети умирают из-за «перехваченного» беларускими спецслужбами разговора о Навальном

Источник материала: KYKY

Пресс-служба так называемого президента Александра Лукашенко обнародовала «перехваченный» спецслужбами разговор Берлина и Варшавы об отравлении российского политика Алексея Навального.

Запись этого разговора вчера на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным упомянул сам Лукашенко, попутно обвинив канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она плодит фейки, говоря, что Навального пытались убить.

Если вам неудобно слушать/смотреть видео, вот полная расшифровка «беседы»:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Звучит кринжово, не так ли? Если вас тоже поработило чувство испанского стыда, спешим вас заверить: в этом вы не одиноки. В соцсетях с вами полностью солидарны — там просто умирают со смеху.

Вот вам и фото Берлина во время звонка pic.twitter.com/gw7rBI1k76 — Андрей (@DUSIK1987) September 4, 2020

момент перехвата pic.twitter.com/BzSGPF2un1 — Гангайте за Россию (@Lexl_Lexl) September 4, 2020

Даже не представляю, какое нечеловеческое усилие пришлось приложить, чтобы в финальной версии все же заменить «крепкий хазяйственник» на «крепкий орешек». — LEGALGRUZCHIQUE (@beeself) September 4, 2020

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался тереблённым долгунцом. — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020

Мне кажется даже ведущей БТ неловко pic.twitter.com/n3ndoitsa6 — Denis Blisch (@blisch) September 4, 2020

В Беларуси сейчас чувство стыда можно резать просто ножом! — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020

Адзінае, што ў мяне выклікае пытанні ў гэтым дэбільным запісе - чаму герояў завуць не Біба і Боба? — Chruś i papałam (@Mitrik_bnr) September 4, 2020

Стало понятно, на сколько сроков рассчитывает Лукашенко. pic.twitter.com/nNcqAzLv31 — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020

Кристофер Нолан:

Выпущу моё кино первым в широкий прокат после пандемии. Довод займет всё инфополе. Это будет успех!

Пропаганда Беларуси:

Hold my beer..... — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020

Навальный вышел из комы и выключил телевизор — Denis Blisch (@blisch) September 4, 2020

До какой же степени жалкие спец.службы Беларуси. То 200 боевиков, то этот разговор. Насколько надо себя не уважать, что б лезть в такое дерьмо ради сумасшедшего деда. — Aleksandr Lihach (@A_L_Lihach) September 4, 2020

Все ожидали, что это будет плохо.

Но что настолько плохо. — РБ головного мозга (@belamova) September 4, 2020

Бля, лучше бы они пивка перехватили по дороге домой, чем этот разговор.

Позорники))))))))))))))))))))))))))))) — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020

— Подонок! Ты мне изменил?

— В данном случае это не так важно… Идёт война… — Gypsynkov (@gypsynkov) September 4, 2020