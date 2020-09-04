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«Лучше бы пивка перехватили»: как соцсети умирают из-за «перехваченного» беларускими спецслужбами разговора о Навальном

04.09.2020 21:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пресс-служба так называемого президента Александра Лукашенко обнародовала «перехваченный» спецслужбами разговор Берлина и Варшавы об отравлении российского политика Алексея Навального.

Запись этого разговора вчера на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным упомянул сам Лукашенко, попутно обвинив канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она плодит фейки, говоря, что Навального пытались убить.

Если вам неудобно слушать/смотреть видео, вот полная расшифровка «беседы»:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления. 
Варшава: Отравление подтверждается точно? 
Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши. 
Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?
Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.
Варшава: Пока.

Звучит кринжово, не так ли? Если вас тоже поработило чувство испанского стыда, спешим вас заверить: в этом вы не одиноки. В соцсетях с вами полностью солидарны — там просто умирают со смеху.

 
 
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Пресс-служба так называемого президента Александра Лукашенко обнародовала «перехваченный» спецслужбами разговор Берлина и Варшавы об отравлении российского...
 
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