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«Лучше бы пивка перехватили»: как соцсети умирают из-за «перехваченного» беларускими спецслужбами разговора о Навальном
Источник материала: KYKY>
Пресс-служба так называемого президента Александра Лукашенко обнародовала «перехваченный» спецслужбами разговор Берлина и Варшавы об отравлении российского политика Алексея Навального.
Запись этого разговора вчера на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным упомянул сам Лукашенко, попутно обвинив канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она плодит фейки, говоря, что Навального пытались убить.
Если вам неудобно слушать/смотреть видео, вот полная расшифровка «беседы»:
Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?
Звучит кринжово, не так ли? Если вас тоже поработило чувство испанского стыда, спешим вас заверить: в этом вы не одиноки. В соцсетях с вами полностью солидарны — там просто умирают со смеху.
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«Лучше бы пивка перехватили»: как соцсети умирают из-за «перехваченного» беларускими спецслужбами разговора о Навальном
Пресс-служба так называемого президента Александра Лукашенко обнародовала «перехваченный» спецслужбами разговор Берлина и Варшавы об отравлении российского...
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