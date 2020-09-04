Сайт МВД не работает, в ведомстве не исключают хакерской атаки

Официальный сайт Министерства внутренних дел не работает «по техническим причинам».

«Мы не исключаем хакерскую атаку», — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова вечером 4 сентября.

«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщает Чемоданова.

От имени МВД она просит граждан «отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно».

Сайт МВД, судя по всему, был взломан накануне. Некоторые СМИ успели сообщить, что на сайте милицейского ведомства в список лиц, которые находятся в розыске, были внесены Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Пояснялось, что они «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа». Видимо, после этого доступ на сайт был блокирован.