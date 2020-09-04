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Сайт МВД не работает, в ведомстве не исключают хакерской атаки
Источник материала: Навiны
Официальный сайт Министерства внутренних дел не работает «по техническим причинам».
«Мы не исключаем хакерскую атаку», — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова вечером 4 сентября.
«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщает Чемоданова.
От имени МВД она просит граждан «отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно».
Сайт МВД, судя по всему, был взломан накануне. Некоторые СМИ успели сообщить, что на сайте милицейского ведомства в список лиц, которые находятся в розыске, были внесены Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Пояснялось, что они «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа». Видимо, после этого доступ на сайт был блокирован.
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Официальный сайт Министерства внутренних дел не работает «по техническим причинам». «Мы не исключаем хакерскую атаку», — сообщила в телеграм-канале...
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