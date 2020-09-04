ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сайт МВД не работает, в ведомстве не исключают хакерской атаки

04.09.2020 22:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Официальный сайт Министерства внутренних дел не работает «по техническим причинам».

«Мы не исключаем хакерскую атаку», — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова вечером 4 сентября.

«Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем», — сообщает Чемоданова.

От имени МВД она просит граждан «отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно».

Сайт МВД, судя по всему, был взломан накануне. Некоторые СМИ успели сообщить, что на сайте милицейского ведомства в список лиц, которые находятся в розыске, были внесены Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Пояснялось, что они «обвиняются в военных преступлениях против белорусского народа». Видимо, после этого доступ на сайт был блокирован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный сайт Министерства внутренних дел не работает «по техническим причинам». «Мы не исключаем хакерскую атаку», — сообщила в телеграм-канале...
 
Новости дня
Новости разные
 
Солидарность студентов нон-стоп: в БГУИР включили "лявониху"и скандировали "Жыве Беларусь!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика