«Пул первого» выложил «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»

Близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» выложил «тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина», о котором официальный лидер рассказал 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Лукашенко, в частности, сказал Мишустину: «Мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента, я вам дам почитать, материалы свидетельствуют, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было". По его словам, группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель и ее администрации соответствующие материалы о фальсификации. "Сделали они это (цитата) — "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — подчеркнул Лукашенко, обращаясь к Мишустину. Он также сообщил, что белорусская сторона передаст материалы прослушки в Федеральную службу безопасности России.

Правительство Германии опровергло слова Лукашенко.

В аудиофайле, который опубликовал «Пул первого», можно услышать такой диалог (с русскоязычным переводом):

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.