Сборная Беларуси по футболу с поражения от Албании начала Лигу наций

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси с поражения начала турнир Лиги наций в группе С. На стадионе «Динамо» команда под руководством Михаила Мархеля проиграла сборной Албании со счетом 0:2. Матч проходил без зрителей.



Фото: Reuters

Национальная сборная Албании занимает 66-ю строчку в рейтинге ФИФА, сборная Беларуси — 87-е место.

4 сентября Казахстан обыграл Литву со счетом 2:0. Эти команды выступают в нашей группе.

Беларусь — Албания — 0:2

Минск. Стадион «Динамо».

Беларусь: Гутор — Золотов (Скавыш, 76), Мартынович (к), Наумов, Бордачев — Нехайчик, Яблонский (Бахар, 86), Селява (Хачатурян, 46), Стасевич — Драгун — Лисакович.

Албания: Стракоша — Хюсай (к), Дермаку, Джимшити, Весели — Гьясула — Чикалеши (Балай, 72), Баре, Абраши, Траши (Роши, 68) — Манай (Михай, 90).

Голы: 0:1 — Чикалеши (23, пас — Хюсай). 0:2 — Баре (78, пас — Роши).

Предупреждения: Драгун (82); Абраши (75).

Гости с первых минут захватили инициативу и создали первый опасный момент уже на шестой минуте. В этом эпизоде албанцам показалось, что наш защитник сыграл рукой в штрафной, но судья показал, что ничего не было, чем вызвал бурю эмоций у футболистов из Албании.

Прессинг и давление привело к голу в наши ворота, который случился на 23-й минуте. Сокол Чикалеши неотразимо пробил с 20 метров, послав мяч впритирку со штангой. Отметим, что в первом тайме наша команда не нанесла ни одного удара по воротам албанцев.

Второй тайм также не принес радости белорусским болельщикам. Наша команда чуть больше владела мячом, практически не угрожая воротам албанцев. Разве что можно вспомнить момент на 59-й минуте, когда Стас Драгун из выгодной позиции не боднул мяч головой в ворота соперника.

А в одной из контратак ближе к концу игры гости забили нам второй гол, воспользовавшись неразберихой в защитных рядах нашей сборной. Отличился Кеиди Баре.

За пару минут до финального свистка белорусы организовали опасную атаку, но забить гол престижа не смогли.

















































Положение в группе 4

Албания 1 3 Казахстан 1 3 Беларусь 1 0 Литва 1 0

Календарь игр сборной:

7 сентября

Казахстан — Беларусь

11 октября

Литва — Беларусь

14 октября

Беларусь — Казахстан

15 ноября

Беларусь — Литва

18 ноября

Албания — Беларусь

Новая форма, новые надежды и скандал. Чем жила главная футбольная команда страны

Белорусы играют в дивизионе «С», где в соперниках сборные Албании, Казахстана и Литвы.

Федерация футбола и тренерский штаб сборной продолжают рассматривать ближайшие матчи как подготовку к октябрьской встрече со сборной Грузии . Напомним, что наша команда не потеряла шансы пробиться на Евро через Лигу наций. Для этого нам надо обыграть Грузию, а затем победить кого-то из пары Македония/Косово.

У главной команды страны появилась новая форма. Домашняя форма белого цвета украшена традиционным белорусским орнаментом. Под воротником размещен хэштег #БЕЛЫЯКРЫЛЫ.



Фото: АБФФ

Выездная форма красного цвета выполнена с воротником в стиле поло со схожими стилистическими элементами.



Фото: АБФФ

Напомним, что за сборную отказался играть один из лучших нападающих Беларуси Илья Шкурин. Игрок ЦСКА прислал письмо в федерацию на белорусском языке, в котором написал следующее:

«О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь».

На это главный тренер Михаил Мархель ответил , что «от потери одного, причем любого игрока, не должна зависеть национальная сборная».

— Поэтому, думаю, глядя на тех футболистов, которые есть в наличии сейчас, мы обязаны справиться. А относительно количества форвардов… Здесь на этой позиции можем использовать большее число исполнителей, чем номинально есть в сборной по амплуа. Это и Бахар, и Драгун.

Сейчас главная футбольная команда страны выглядит таким образом:

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

В этом розыгрыше Лиги наций у нашей команды есть призрачный шанс отобраться на чемпионат мира по футболу. Но путевки всего две, а за них будут бороться 12 команд.