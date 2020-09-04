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Один из авторов декрета «О ПВТ 2.0» создаст в Украине IT-парк

05.09.2020 06:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский адвокат Денис Алейников, старший партнер фирмы «Алейников и партнеры», сообщил на своей странице в Facebook о работе с украинскими властями над местным хабом для IT-компаний.

Денис стал советником вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. На днях руководитель страны Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по созданию благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в Украине».

В рамках проекта будет создан Diia City — «глобальный технологический хаб в Украине для креативного класса со всего мира». Адвокат отметил: «Предстоит разработать немало законов, реализовывающих самые смелые желания визионеров и гарантирующие их защиту от вмешательства власти и силовиков».

Целиком покидать Беларусь Денис не собирается: он отметил, что планирует жить на два города.

Денис Алейников был одним из создателей нашумевшего декрета №8 «О развитии цифровой экономики», он же «ПВТ 2.0».

 
 
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Белорусский адвокат Денис Алейников, старший партнер фирмы «Алейников и партнеры», сообщил на своей странице в Facebook о работе с украинскими властями над местным...
 
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