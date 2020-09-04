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Белорусский адвокат уехал в Киев создавать аналог ПВТ

05.09.2020 06:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокат Денис Алейников уехал в Киев создавать аналог ПВТ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


Фото: Денис Алейников/ Facebook

Алейников пишет, что с сегодняшнего дня он стал советником вице-премьера Украины, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

— Мы будем создавать Diia City — глобальный технологический хаб в Украине — для креативного класса со всего мира. Предстоит разработать немало законов, реализовывающих самые смелые желания визионеров и гарантирующие их защиту от вмешательства власти и силовиков. Сегодня мы дали первую пресс-конференцию, — сообщил Алейников.

Также Алейников пишет, что в хабе готовы протянуть руку помощи каждому, кто в ней нуждается или просто захочет «посетить» Diia City. Он отмечает, что гордится тем, что создано в белорусском ПВТ, а новый проект в Украине это «не вместо ПВТ, а ВМЕСТЕ».

По его словам, он планирует жить на два города и вести юридическую практику в Минске и Киеве.

Ранее сегодня стало известно, что Министерство цифровой трансформации создало специальный портал для помощи сотрудникам белорусских ИТ-компаний, которые хотят переехать в Украину. Замглавы министерства Александр Барняков сообщил, за последние две недели в Украину уехали более 4,5 тысяч граждан Беларуси, из них около 300 представителей ИТ-индустрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Алейников пишет, что с сегодняшнего дня он стал советником вице-премьера Украины, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
 
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