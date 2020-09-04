На МКАД столкнулись грузовик и несколько легковушек

На МКАД столкнулись самосвал и пять легковых автомобилей, есть пострадавшие.





По информации столичной ГАИ, ДТП произошло около 18:15 по внешнем кольце МКАД. Водитель грузовика, двигаясь в направлении ул. Кижеватова, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с Ford и Jeep. Затем Ford въехал в Toyota, она — в Skoda, а Skoda – в BMW.

В результате происшествия пострадали три человека, с травмами их доставили в медицинские учреждения.