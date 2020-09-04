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В разных районах Минска вновь проходят стихийные акции протеста

05.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в Беларуси 27-й день протестов против официальных итогов президентских выборов, согласно которым 80% голосов набрал Александр Лукашенко. В разных районах Минска вечером вновь собрались люди.

На 17:00 была анонсирована акция работников IT-сферы. После рабочего дня им предлагалось пройти от своих офисов к стеле на пересечении проспектов Машерова и Победителей. В итоге возле Парка высоких технологий была организована «цепь солидарности», были возложены цветы к своеобразному могильному памятнику ПВТ. У стелы также собрались люди. Акция была разогнана.

В 18:00 возле Комаровского рынка на акцию собрались женщины. Они направились к площади Независимости, куда также пришли люди, и двинулись в обратном направлении, к площади Победы. По дороге в центр, возле Академии МВД, им повстречалась колонна сторонников Лукашенко. Инцидентов не было.

Люди собрались также в Малиновке, Шабанах, Лошице, Уручье, Лебяжьем, Новой Боровой, на Юго-Западе, в Степянке, на Октябрьской площади. Правозащитники сообщают о задержании не менее 12 человек, в том числе девяти у Парка высоких технологий.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Беларуси 27-й день протестов против официальных итогов президентских выборов, согласно которым 80% голосов набрал Александр Лукашенко. В разных районах...
 
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