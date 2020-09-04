В разных районах Минска вновь проходят стихийные акции протеста

Сегодня в Беларуси 27-й день протестов против официальных итогов президентских выборов, согласно которым 80% голосов набрал Александр Лукашенко. В разных районах Минска вечером вновь собрались люди.

На 17:00 была анонсирована акция работников IT-сферы. После рабочего дня им предлагалось пройти от своих офисов к стеле на пересечении проспектов Машерова и Победителей. В итоге возле Парка высоких технологий была организована «цепь солидарности», были возложены цветы к своеобразному могильному памятнику ПВТ. У стелы также собрались люди. Акция была разогнана.

В 18:00 возле Комаровского рынка на акцию собрались женщины. Они направились к площади Независимости, куда также пришли люди, и двинулись в обратном направлении, к площади Победы. По дороге в центр, возле Академии МВД, им повстречалась колонна сторонников Лукашенко. Инцидентов не было.

Люди собрались также в Малиновке, Шабанах, Лошице, Уручье, Лебяжьем, Новой Боровой, на Юго-Западе, в Степянке, на Октябрьской площади. Правозащитники сообщают о задержании не менее 12 человек, в том числе девяти у Парка высоких технологий.