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Видеофакт. «Мы один народ!» звучало у стен КГБ. Враги не дождутся здесь братоубийственной войны
Источник материала: Партизан
Возле КГБ в Минске встретились две колонны: «Нас 97%» и сторонники Лукашенко. Первые скандировали «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!», вторые шли с крестами и пели гимн.
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На подходе милиционеры в синей форме предупреждают журналистов, как им действовать в случае активных действий силовиков против протестующих.
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Возле КГБ в Минске встретились две колонны: «Нас 97%» и сторонники Лукашенко. Первые скандировали «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!», вторые шли с крестами и...
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