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Видеофакт. «Мы один народ!» звучало у стен КГБ. Враги не дождутся здесь братоубийственной войны

05.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле КГБ в Минске встретились две колонны: «Нас 97%» и сторонники Лукашенко. Первые скандировали «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!», вторые шли с крестами и пели гимн.

Как сообщает TUT.BY, на площади Независимости стоит микроавтобус без номеров. В нем замечены люди без формы.

На подходе милиционеры в синей форме предупреждают журналистов, как им действовать в случае активных действий силовиков против протестующих.
 
Теги: Минск
 
 
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Возле КГБ в Минске встретились две колонны: «Нас 97%» и сторонники Лукашенко. Первые скандировали «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!», вторые шли с крестами и...
 
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