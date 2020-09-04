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Сайт МВД подвергся хакерской атаке. Подробности уточняют, но Караев уже объявлен в розыск
Источник материала: Партизан
В настоящее время специалисты занимаются устранением проблем, вызванных действием вредоносными программами.
Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси по техническим причинам не работает, сотрудники управления "К" выясняют, кто мог предпринять попытку внедрения вредоносных программ, сообщили в ведомстве.
"Мы не исключаем хакерскую атаку", – цитирует
По ее словам, была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов министерства.
Как
"В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", – сказала Чемоданова.
В МВД попросили граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно.
А РБК
После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».
Как ранее сообщалось, в четверг 3 сентября на электронной странице ведомства появилась информация о розыске Лукашенко и главы МВД, после чего ресурс перестал работать. МВД уже начало проверку по данному факту по признакам ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).
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В настоящее время специалисты занимаются устранением проблем, вызванных действием вредоносными программами.
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