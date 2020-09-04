Видеофакт: участники акций за и против Лукашенко встретились в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сразу несколько акций и митингов сегодня прошли в столице Беларуси. Сотрудники IT-индустрии вышли на марш солидарности. Местом встречи протестующих стала стела "Минск – город-герой". Айтишники требовали освободить политзаключенных, провести новые выборы и прекратить насилие.

В районе Комаровского рынка прошла уже традиционная акция "Матери против насилия". Женщины и девушки с цветами и плакатами выстроились в цепи солидарности, а после проследовали на площадь Независимости.

Одновременно с акциями протеста состоялся митинг в поддержку Лукашенко. Сторонники власти вышли на крестный ход за мир, стабильность и безопасность Беларуси. Шествие началось у железнодорожного вокзала и проследовало до площади Победы, где митингующие возложили цветы у монумента.