Telegram-революция: как белорусские СМИ уступили мессенджеру

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Беларусь послужила ярким примером коллапса всех классических медиа, считает публицист и блогер Армен Гаспарян.

Во время онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro эксперт объяснил, в чем традиционные СМИ республики уступили Telegram, освещая политические процессы в стране, как журналистам избежать подобных ошибок и научиться предугадывать современные тренды.

Соцсети – влиятельная политическая платформа

Через соцсети можно не только контролировать массовые протесты, но и управлять ими, утверждает Гаспарян. Одним из первых и ярких тому примеров – государственный переворот в Египте, "движущей силой которого стал Twitter".

"Соцсети из элемента фривольного времяпрепровождения в одночасье стали очень влиятельной политической платформой", – подчеркивает публицист.

По его словам, в тот момент в медиасреде зародилась печальная тенденция, которую до сих пор не могут искоренить. Средства массовой информации стали работать в соцсетях так, как они привыкли работать на сайтах или на лентах новостей.

"Беларусь с этой точки зрения послужила очень ярким примером молниеносного коллапса абсолютно всех классических медиа", – считает блогер.

YouTube оккупировала оппозиция

По его словам, власти Беларуси не смогли извлечь уроки также из событий на Украине. Когда один из популярных украинских пользователей Facebook – журналист Мустафа Найем написал на своей странице призыв выйти на Майдан. В итоге после публикации поста в центре Киева собрались тысячи людей.

По мнению Гаспаряна, в Беларуси никто в расчет не брал ни YouTube, ни Telegram. Это стало "роковой ошибкой", и в отсутствии авторитетных белорусских экспертов YouTube "целиком и полностью оккупировала оппозиция".

Блогер сетует, что даже когда дата выборов президента стала приближаться, традиционные СМИ не отрабатывали повестку в соцсетях и жили в своем мире. Он отмечает, что в белорусском сегменте не было знаковых заявлений Александра Лукашенко 4, 5 и 6 августа. В день выборов, 9 августа, в Telegram была "идеально чистая поляна", но на ней появился новый игрок – канал NEXTA, где публиковались призывы к массовым акциям. Традиционные медиа никак не реагировали на разворачивающиеся события и повели себя непрофессионально, делая бездумные репосты.

"Информационная война страшна тем, что одна из сторон будет всегда уступать во времени. В данном случае это оказались белорусские средства массовой информации", – заключил Гаспарян.

Волшебная сила соцсетей и ошибки SMM

Публицист отмечает, что не нужно путать Telegram и Twitter. Та модель работы, которая эффективна в одной соцсети, потерпит крах в другой.

"Telegram – соцсеть нового поколения, которая позволяет одним нажатием загружать файлы, что немаловажно в условиях информационных кампаний. Таким образом документ получает огромное распространение", – объясняет эксперт.

Он приводит пример программы Координационного совета оппозиции, которая привлекла внимание СМИ, как только появилась в мессенджере.

"Вот она – волшебная сила соцсетей. Вирусное проникновение – это не прикольные ролики для YouTube, которые должны веселить аудиторию. Под вирусом, прежде всего, подразумевается проникновение и распространение информации", – говорит Гаспарян.

Telegram без смайликов

Публицист подчеркивает: соцсетями должны заниматься профессионалы. Если посты в Telegram будут напоминать рерайт новостей с сайта, то канал не будут читать.

Кроме того, посты в мессенджере не должны быть переполнены эмодзи, которые "нагружают смысловую конструкцию поста". По его словам, Telegram – инструмент политического влияния, а в политике все должно быть серьезно, без флажков и смайликов.

"Если вы нагружаете "тележеньку" всякими прикольными картинками и пиаром себя любимых – это бессмысленно. Равно как и бессмысленно завершать каждый пост могучими слоганами "Подписывайтесь на нас в социальных сетях!". Это означает, что вы даже не понимаете, что такое Telegram. Вы же не будете у себя на кухне на плите писать "Готовьте яичницу на таком-то огне". Это же нонсенс", – рассуждает блогер.

Как классическим медиа быть в тренде

Традиционным СМИ, если они хотят быть в тренде, нужно менять отношение к новым медиа, подчеркивает Гаспарян. Telegram – это движущая сила дня сегодняшнего, а завтра это может быть TikTok или Instagram, или вообще новая соцсеть. За этими трендами необходимо пристально наблюдать и делать для себя правильные выводы, советует блогер.

В заключение мастер-класса Гаспарян перечислил несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать при ведении Telegram –канала.

сегодня Telegram – самое оперативное СМИ. Новость в "телеге" должна появляться в течение двух-трех минут после того, как вы о ней узнали. Но важно перед публикацией проверить актуальность и корректность информации

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