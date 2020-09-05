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Четыре топ-менеджера PandaDoc арестованы. Компания называет это местью, закрывает офис и вывозит сотрудников
Источник материала: Tut.by
Четыре сотрудника PandaDoc арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
— Сегодня, 4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключение под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в компании.
Там заявляют, что обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность PandaDoc велась в полном соответствии с законодательством. В компании уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.
Сообщается, что под стражей находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.
— Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству.
В PandaDoc также заявляют, что предпринимаю ответные шаги, а именно:
В видео в Instagram сооснователь компании Микита Микадо попросил айтишников о поддержке, чтобы власть знала, что «в случае репрессий в ИТ, мы будем бороться. Мы будем давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов».
Напомним, второго сентября в минском офисе компании PandaDoc
Микита Микадо ранее открыто
Виктор Кувшинов помогал педагогам, которые были членами комиссии и стали свидетелями фальсификации выборов, подать заявление в правоохранительные органы, также обещал помочь с поиском работы в случае увольнения. В июле 2020 года Виктор
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Четыре топ-менеджера PandaDoc арестованы. Компания называет это местью, закрывает офис и вывозит сотрудников
В компании заявляют, что это обвинение не соответствует действительности. И называют это местью за инициативу основателя компании.
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