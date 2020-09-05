В Киеве прошло первое заседание суда по делу об убийстве Павла Шеремета

Источник материала: АФН

Шевченковский районный суд Киева 4 сентября начал рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд заслушал семерых кандидатов в присяжные. Как выяснилось, только двое из них имели юридическое образование. По итогам этой процедуры был составлен список из пяти присяжных, имена которых были объявлены публично. После этого суд постановил назначить следующее судебное заседание на 28 сентября.

Белорус Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва управляемого им автомобиля. Представители правоохранительных органов Украины квалифицировали инцидент как "умышленный подрыв автомобиля управляемым взрывным устройством". Украинские власти сразу назвали расследование этого убийства "делом чести".

Следствие по делу об убийстве Шеремета растянулось на три года, в ходе которых журналисты неоднократно прибегали к акциям протеста против "бездеятельности власти" и настаивали на заказном и политическом характере убийства Шеремета, не исключая причастности к нему российских и украинских спецслужб. Оперативно раскрыть убийство Шеремета Украину призывали и такие международные организации, как ОБСЕ, и представители правительств западных стран.

Лишь в декабря 2019 года следователи заявили об установлении подозреваемых в убийстве Шеремета. Они назвали имена сержанта ВСУ Андрея Антоненко, известного как лидер рок-группы Riffmaster, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугар. Их обвиняют в совершении умышленного убийства опасным для жизни многих лиц способом, уничтожении имущества и незаконном обращении со взрывчаткой.

Во время первого судебного заседания адвокаты обвиняемых были настроены оптимистично. Они уверены, что единственным доказательством обвинения являются результаты сомнительной, с их точки зрения, экспертизы походки подсудимых, передает DW .

В свою очередь, представитель потерпевшей по делу об убийстве Шеремета Елены Притулы, адвокат Виталий Громченко заявил после заседания, что раскрытие этого преступления явно затягивалось, заказчики и организаторы преступления до сих пор не установлены, и он не доверяет ни следственной группе, ни выдвинутой ею версии. "Из материалов дела следует, что это было политическое убийство, связанное с профессиональной деятельностью Шеремета. Но его пытаются представить, как обычное убийство по иным мотивам", - сказал адвокат.

Обвиняемые в убийстве Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугар уверены, что смогут представить неопровержимые доказательства своей невиновности. "Этот цирк в суде ясно демонстрирует, что мы являемся политическими заключенными, потому что мы - патриоты и участвовали в войне против российской агрессии. Нас судят по звонку "сверху", и это очевидно всем", - заявил Антоненко журналистам после судебного заседания.