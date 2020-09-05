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В Беларуси трудоустроили почти всех выпускников бюджетных отделений вузов

05.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 100% выпускников-бюджетников трудоустроены в Беларуси. Распределение гарантирует закон страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Процедура не предусмотрена для студентов платных отделений, но в последнее время Минобразования все чаще идет им навстречу. При поиске работы в первую очередь учитываются пожелания самих выпускников.

«Представители профсоюзов участвуют в работе комиссий по распределению, и они всегда ищут взаимовыгодное решение как для нанимателя, так и для работника. И не секрет: чтобы закрепить молодого специалиста, мы его направляем, как правило, в тот регион, откуда он родом», – заявила заведующая отделом Центрального комитета белорусского профсоюза работников образования и науки Оксана Василевич.

Ежегодно в Беларуси под обязательное распределение подпадает порядка 20 тысяч бывших студентов. В первую очередь это выпускники педагогических и медицинских вузов.



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Первую работу также смогли найти и выпускники платных отделений.
 
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