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Помогают ли модные интервальные тренировки похудеть? Вот что говорят исследования
Источник материала: Tut.by
Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) — модное фитнес-направление. Американский колледж спортивной медицины назвал их одним из главных трендов 2020 года. Зачастую они обещают сжечь жир и привести тело в порядок за короткий период времени. Vox
Что такое HIIT?
Эти тренировки обычно сочетают короткие интервалы интенсивных упражнений (обычно это 1−5 минут, во время которых частота сердечных сокращений человека достигает не менее 80% от максимальной), с периодами отдыха или менее интенсивных упражнений (определить, что вы работаете на 80%, поможет пульсометр). HIIT часто называют аэробные и тренировки с отягощением.
Как выглядит такая тренировка?
Есть протестированная в лаборатории норвежская
Например, вы бегаете 10 минут, чтобы разогреться, затем выполняете четыре 4-минутных интервала более быстрого бега с тремя 3-минутными интервалами умеренного бега трусцой или быстрой ходьбой, завершаете 5-минутным интервалом для заминки — вся тренировка займет 40 минут. Бег можно заменить другими аэробными упражнениями: ездой на велосипеде, плаванием.
Более коротким и хорошо изученным примером интервальной тренировки является
Так в чем их преимущества?
Наиболее известное преимущество интервальных тренировок связано со здоровьем сердца: они могут улучшить сердечно-сосудистую и дыхательную системы с меньшими временными затратами. Улучшается максимальное потребление кислорода — показатель выносливости.
«Чем больше вы тренируетесь в аэробной форме, тем лучше ваше сердце перекачивает кровь», — говорит в книге «Одноминутная тренировка» мировой эксперт по интервальным тренировкам Мартин Гибала. А это может помочь
В 2016 году Гибала и его соавторы 12 недель
В
Как эти тренировки улучшают кардио?
Исследователи до сих пор не выяснили, почему высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают аэробную физическую форму лучше, чем непрерывные виды упражнений. Но одна ключевая гипотеза связана со способностью сердца перекачивать кровь.
Одним из показателей перекачки крови является ударный объем (объем крови, который выходит при сокращении сердца). А это определяющий фактор потребления кислорода.
«Максимальное количество крови, выходящей из сердца, увеличивается за счет выполнения физических упражнений, — отмечает Гибала. — И есть доказательства того, что когда вы выполняете интервальные тренировки, этот показатель растет еще больше».
Такие тренировки помогают похудеть?
Исследователи неоднократно доказывали, что люди могут сжигать сопоставимое количество калорий на 20-минутной тренировке HIIT и на обычной 50-минутной. Но приводит ли это сжигание калорий к большей потере веса? В этом HIIT не оправдывает ожиданий. Систематический
«Многие люди переоценивают возможность похудения с помощью интервальных тренировок», — отмечает Гибала. Но это проблема упражнений в целом, а не HIIT в частности. Намного проще сбросить вес, сократив количество калорий в своем рационе, чем пытаясь сжечь лишние калории.
А как насчет эффекта «дожигания»?
Многие говорят, что такие тренировки приводят к более длительному «дожиганию», или периоду повышенного сжигания калорий после тренировки. «Такой эффект реален, но его часто переоценивают, — говорит Гибала. — В лаборатории мы увидели, что 20-минутное занятие с интервалами может привести к тому же сжиганию калорий за 24 часа, что и 50-минутный сеанс непрерывных упражнений. Эффект дожигания усиливается после интервалов, но через некоторое время он исчезает».
С эффектом дожигания может помочь наращивание мышечной массы. И вот почему: одна из переменных, влияющих на скорость метаболизма в состоянии покоя, — это количество сухой мышечной массы. Чем больше мышц и чем меньше жира, тем выше скорость метаболизма при любом весе (мышцы в состоянии покоя потребляют намного больше энергии, чем жир).
«HIIT — это сложная тренировка физически и психологически. Но для тех, у кого действительно очень мало времени для занятий, это наиболее эффективный метод упражнений», — подытоживает Гибала.
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Модное фитнес-направление - высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Американский колледж спортивной медицины назвал их одним из главных трендов 2020 года....
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