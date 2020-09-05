Мархель о поражении от Албании: в плане результата игра не удалась

Накануне вечером сборная Беларуси стартовала в новом сезоне Лиги наций. На своем поле «белыя крылы» уступили команде Албании — 0:2.





По словам наставника национальной команды Михаила Мархеля, «в плане результата игра не удалась, неприятно стартовать с поражения». Он отметил, что было два разных тайма: «В первом нам абсолютно не удалась игра в атаке, во втором мы подкорректировали наши действия, начали создавать моменты. К сожалению, реализация нас подвела, и поэтому такой результат».

Главком подчеркнул, что тренерский штаб настраивал игроков «совершенно на другую игру, на такую, какую мы показали во втором тайме. Да, мы не забили, но претензий по организации атакующих действий нет».

Следующую встречу наша команда проведет в Казахстане (7 сентября), чья сборная накануне взяла верх в поединке с литовцами — 2:0. Мархель сказал, что стоит ожидать «точечные замены»: «Нужно как можно быстрее, восстановиться и, как можно тщательнее, подготовиться ко встрече с Казахстаном, которая будет такой же тяжелой».