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В Иране больше 200 человек пострадали из-за взрыва баллона с хлором

05.09.2020 07:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Иране в деревне провинции Илам пострадали около 230 человек после взрыва баллона с хлором.

Из-за инцидента часть жителей получила отравление. На место происшествия был выслан вертолет санитарной эвакуации. Состоянии большинства пострадавших оценивается как благоприятное, за исключением шестерых, которые страдают астмой. Один человек госпитализирован в отделение интенсивной терапии, передает агентство Mehr.

 
 
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В Иране в деревне провинции Илам пострадали около 230 человек после взрыва баллона с хлором.
 
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