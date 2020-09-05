В Иране больше 200 человек пострадали из-за взрыва баллона с хлором

Источник материала: АФН

В Иране в деревне провинции Илам пострадали около 230 человек после взрыва баллона с хлором.

Из-за инцидента часть жителей получила отравление. На место происшествия был выслан вертолет санитарной эвакуации. Состоянии большинства пострадавших оценивается как благоприятное, за исключением шестерых, которые страдают астмой. Один человек госпитализирован в отделение интенсивной терапии, передает агентство Mehr.