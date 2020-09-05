Источник материала: АФН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к вышедшим в эфир белорусских гостелеканалов якобы перехваченным разведкой "переговорам Берлина и Варшавы".

"Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии", - заявил Кузнецов, которого цитирует РБК.

Вечером в пятницу, 4 августа, были опубликованы аудиозапись, голоса в которой фактически заглушены русским переводом, и стенограмма беседы. Некий "Ник" из Берлина, отвечая на вопрос некоего "Майка" из Варшавы, подтвердился ли факт отравления Навального, говорит: "В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши". В свою очередь "Майк из Варшавы" признает, что дела в Беларуси "идут не очень", а "президент Лукашенко оказался крепким орешком".