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Пранкеры Вован и Лексус назвали "переговоры Берлина и Варшавы" случаем для психиатров

05.09.2020 07:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к вышедшим в эфир белорусских гостелеканалов якобы перехваченным разведкой "переговорам Берлина и Варшавы".

"Я думаю, что тут скорее нужны не наши комментарии, а врачей соответствующих, светил в области психиатрии, я думаю, что они тут больше соответствуют теме, чем наши комментарии", - заявил Кузнецов, которого цитирует РБК.

Вечером в пятницу, 4 августа, были опубликованы аудиозапись, голоса в которой фактически заглушены русским переводом, и стенограмма беседы. Некий "Ник" из Берлина, отвечая на вопрос некоего "Майка" из Варшавы, подтвердился ли факт отравления Навального, говорит: "В данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши". В свою очередь "Майк из Варшавы" признает, что дела в Беларуси "идут не очень", а "президент Лукашенко оказался крепким орешком".

 
 
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к вышедшим в эфир белорусских гостелеканалов якобы...
 
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