Власти США допустили внесение китайской компании SMIC в черный список

Источник материала: АФН

Власти США рассматривают вариант добавления в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона. Сейчас министерство обороны работает с другими ведомствами, чтобы определить, следует ли предпринимать шаги против SMIC. В частности, изучаются предполагаемые связи компании с китайскими военными.

SMIC — китайская компания, занимающаяся производством микроэлектроники. По данным Reuters, компания занимает второе место на рынке микросхем в Китае после лидера отрасли Taiwan Semiconductor Manufacturing, передает РБК.

В черный список США уже вошли более 275 китайских компаний. В мае текущего года под ограничения попала телекоммуникационная компания Huawei, а также 70 связанных с ней фирм. В том же месяце Министерство торговли США объявило о санкциях против еще десятка компаний и организаций, связанных с репрессиями против уйгуров.