Для кого такие ремонты, после которых нужно все переделывать? Свежие «шедевры» на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Начнем с хороших новостей. Детские площадки на улице Слободской в Минске оперативно установлены еще в начале недели.









Климовичи, улица 50 лет СССР, недалеко от местного УКП «Коммунальник», который, собственно, и должен следить за тем, чтобы в городе был порядок. С первого взгляда кажется, что сначала появилась тропинка вдоль тротуара, а после уже и сам тротуар, но это не так. По тропинке просто безопасней ходить — там поверхность ровней.





Боровляны, улица 40 лет Победы. Электрики, похоже, что-то недоделали.









Гродно, улица Советских пограничников, 51, к. 2. Автор этого фото сообщает, что мы видим вовсе не озеро с карасиками: «Так возле нашего дома после каждого серьезного дождя». Неудобно? Так ведь как-то живут люди, и не утонул еще никто.





Минск, улица Пономаренко, 32. Здесь в арке после дождя наблюдается такая картина: лужи, которые люди переходят по доскам, кирпичам, которые сами подкладывают для преодоления препятствий.





Минск, улица Левкова. Вот так «качественно» сделали пандус. Все для людей.





Могилев, возле дома 61А на бульваре Непокоренных «отремонтировали» тротуар. Огородить решили ветвями деревьев. Как говорится — результат налицо.









А вот так выглядит плитка на дорожках и на отмостке возле отремонтированных домов в городе Могилеве на улице Космонавтов.









Два года назад владелец квартиры вызвал мастера по установке межкомнатных дверей. Результат — на фото. Наличник, который он приклеил к обоям монтажной пеной, отвалился где-то через год. Сейчас человек вызвал другого мастера, он сказал что все нужно переделывать.









Вот такой светофор заметили в Минске на улице Кижеватова 29 августа 2020-го.





Брест. На фото показан участок Варшавского шоссе, впереди перекресток с улицей Ковельской и погранпереход «Варшавский мост». Велодорожки, они же и тротуары, заканчиваются на пешеходном переходе с одной стороны Варшавского шоссе на другую сторону. Дальше ничего нет. Почему проектировщики не добавили еще 150 метров тротуара для соединения с велодорожкой на улице Ковельской (она тоже обрывается перед перекрестком) и асфальтовым покрытием перекрестка? Светофоры на пешеходном переходе установлены, но никогда не работали.













А это крыльцо подъезда в Серебрянке (более точного адреса автор фото не сообщил). Вот что нам пишут: «На мой взгляд, просто балдеж, я бы даже сказал шедевр. Вы посмотрите на эти четкие линии и гладкую поверхность. А чего стоит дырочка, на которую не хватило цемента!».





Минск, улица Логойский тракт, 31. Кто-то прямо на стене маркером написал телефоны диспетчерской службы, и это сделали явно не жильцы дома. И вот последние теперь возмущаются — у ЖЭСа не было таблички?





Деревня Задомля, Смолевичский район. Житель деревни сообщает, что их автомобильная дорога, которая проходит через деревню, не обслуживается должным образом, асфальт есть, но он весь в ямах. По этому поводу председатель Смолевичского исполкома говорит, что «денег на ремонт нет, и у него в районе 68 км дорог находится в аварийном состоянии». Но люди помнят, как в 2015 году одно из сельских хозяйств в Смолевичском районе посетил французский актер Жерар Депардье и к его приезду дважды укатали дорогу асфальтом (от Задомли до Батуринки), которая и так была в отличном состоянии. «Вот для французского актера и показухи деньги находятся, а для простых жителей-белорусов — денег нет!» — пишет автор письма.



