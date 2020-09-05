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Для кого такие ремонты, после которых нужно все переделывать? Свежие «шедевры» на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на
Начнем с хороших новостей. Детские площадки на улице Слободской в Минске оперативно установлены еще в начале недели.
Боровляны, улица 40 лет Победы. Электрики, похоже, что-то недоделали.
Гродно, улица Советских пограничников, 51, к. 2. Автор этого фото сообщает, что мы видим вовсе не озеро с карасиками: «Так возле нашего дома после каждого серьезного дождя». Неудобно? Так ведь как-то живут люди, и не утонул еще никто.
Минск, улица Пономаренко, 32. Здесь в арке после дождя наблюдается такая картина: лужи, которые люди переходят по доскам, кирпичам, которые сами подкладывают для преодоления препятствий.
Минск, улица Левкова. Вот так «качественно» сделали пандус. Все для людей.
Могилев, возле дома 61А на бульваре Непокоренных «отремонтировали» тротуар. Огородить решили ветвями деревьев. Как говорится — результат налицо.
Брест. На фото показан участок Варшавского шоссе, впереди перекресток с улицей Ковельской и погранпереход «Варшавский мост». Велодорожки, они же и тротуары, заканчиваются на пешеходном переходе с одной стороны Варшавского шоссе на другую сторону. Дальше ничего нет. Почему проектировщики не добавили еще 150 метров тротуара для соединения с велодорожкой на улице Ковельской (она тоже обрывается перед перекрестком) и асфальтовым покрытием перекрестка? Светофоры на пешеходном переходе установлены, но никогда не работали.
Минск, улица Логойский тракт, 31. Кто-то прямо на стене маркером написал телефоны диспетчерской службы, и это сделали явно не жильцы дома. И вот последние теперь возмущаются — у ЖЭСа не было таблички?
Деревня Задомля, Смолевичский район. Житель деревни сообщает, что их автомобильная дорога, которая проходит через деревню, не обслуживается должным образом, асфальт есть, но он весь в ямах. По этому поводу председатель Смолевичского исполкома говорит, что «денег на ремонт нет, и у него в районе 68 км дорог находится в аварийном состоянии». Но люди помнят, как в 2015 году одно из сельских хозяйств в Смолевичском районе посетил французский актер Жерар Депардье и к его приезду дважды укатали дорогу асфальтом (от Задомли до Батуринки), которая и так была в отличном состоянии. «Вот для французского актера и показухи деньги находятся, а для простых жителей-белорусов — денег нет!» — пишет автор письма.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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Свежие «шедевры» на «Доске позора»
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