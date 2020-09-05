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Что произошло с рублем
Источник материала: Навiны
Очередная рабочая неделя (31 августа — 4 сентября) на Белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Вот сколько они потеряли:
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Очередная рабочая неделя (31 августа — 4 сентября) на Белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают...
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