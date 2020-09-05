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Что произошло с рублем

05.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очередная рабочая неделя (31 августа — 4 сентября) на Белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что произошло с рублем

Вот сколько они потеряли:

  • евро — 0,0457 пункта (с 3,1668 до 3,1211 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0289 пункта (с 2,6631 до 2,6342 белорусского рубля);
  • российский рубль — 0,0605 пункта (с 3,5702 до 3,5097 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — 0,1882 пункта (с 7,2 до 7,0118 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,1828 пункта (с 9,69 до 9,5072 белорусского рубля за 100 гривен).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Очередная рабочая неделя (31 августа — 4 сентября) на Белорусской валютно-фондовой бирже ознаменовалась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают...
 
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