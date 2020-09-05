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Мировые цены на нефть заметно просели

05.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» заметно просели по итогам последних торгов недели.

Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки остановились на следующих рубежах:

  • Brent — 42,34 доллара за баррель (-3,93%);
  • WTI — 39,50 доллара за баррель (-4,52%).
 
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Мировые цены на «черное золото» заметно просели по итогам последних торгов недели. Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки остановились...
 
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