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Мировые цены на нефть заметно просели
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» заметно просели по итогам последних торгов недели.
Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки остановились на следующих рубежах:
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Мировые цены на «черное золото» заметно просели по итогам последних торгов недели. Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные марки остановились...
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