Чем грозит стране рост курса доллара

Курсы иностранных валют в августе достигли исторического максимума. Если этот негативный тренд продолжится, последствия коснутся каждого. Вопрос только в том, насколько велики будут потери.





Валютные проблемы 2020 года

Доллар и евро за неполный месяц после выборов подорожали на биржевых торгах на 8,2% и 8,3% соответственно. С учетом роста курсов в начале года, вызванного коронакризисом, курсы доллара и евро в Беларуси выросли с января на 25,6% и на 33% соответственно.

Резкий рост курсов иностранных валют не прогнозировали власти — бюджет на этот год сверстан с учетом среднегодового курса 2,24 рубля за доллар (на начала года официальный курс доллара составлял в Беларуси 2,11 рубля).

Существенный рост курса доллара и других иностранных валют имеет ряд негативных последствий.

Первое — увеличением долговой нагрузки на бюджет и предприятия. В программе управления государственными финансами до 2025 года, которая была утверждена в марте этого года, говорится, что доля обязательств, номинированных в иностранной валюте, в портфеле государственного долга составляет 97%.

Высоки валютные обязательства и белорусских предприятий. По данным Нацбанка, примерно половина кредитов, выданных реальному сектору экономики, номинирована в иностранной валюте. Причем доля валютной составляющей госсектора в кредитной задолженности составляет 72%.

О чем все это говорит? Рост курсов иностранных валют приводит к увеличению расходов государства и предприятий по обслуживанию долга. Кстати, в прошлом году каждый десятый рубль республиканского бюджета был направлен на выплаты по долгам.

Вторая проблема, которая возникает сейчас, — из-за роста долговой нагрузки повышается потребность Беларуси в рефинансировании платежей по госдолгу. Правительство каждый год прибегает к тому, чтобы за счет новых займов погасить старые долги. Но сейчас Запад собирается вводить санкции, поэтому возникает вопрос, где можно занять деньги? Ответ фактически один — у России.

Поэтому белорусские власти в августе и обратились к Москве за очередными заимствованиями для погашения старых долгов. Однако такой поворот событий не на руку Беларуси, руководство которой еще в июле ставило Нацбанку задачу снизить финансовую зависимость от России и искать «альтернативные возможности» для привлечения ресурсов.

Еще одна чувствительная проблема, которая возникает в связи с ростом курсов иностранных валют, — снижение доходов населения.

Накануне президентских выборов средняя (!) зарплата в стране заметно выросла (на 15%) — с 1118,1 рубля в январе до 1285,7 рубля в июле. Однако это увеличение номинальной зарплаты совсем не компенсирует рост курса доллара и евро и, соответственно, цен на импорт. В результате покупательная способность населения снижается.

Рост курсов иностранных валют негативно отражается также на склонности населения делать заначку в национальной валюте. Согласно опросам Нацбанка, в августе прошлого года сбережения в национальной валюте предпочитали делать 34,8% респондентов, а в августе этого года — только 15,8%!

Наконец, еще один риск состоит в том, что на фоне роста валютных курсов в Беларуси повышается спрос на иностранную валюту, и это чревато снижением золотовалютных резервов, которые являются индикатором платежеспособности Беларуси.

В марте, когда население увеличило спрос на инвалюту из-за пандемии, резервы уменьшились более чем на миллиард долларов. Как страна пережила повышенный спрос на иностранную валюту, наблюдавшийся в августе, узнаем в ближайшее время, когда Нацбанк обнародует данные о резервах на 1 сентября.

На валютном рынке Беларуси затишье. Что дальше?

Если в первые три недели после выборов курсы доллара, евро и российского рубля в Беларуси постоянно повышались, то на этой неделе ситуация стабилизировались. Затишье на валютном рынке финансовые аналитики, опираясь на доступные данные, объясняют тем, что власти ограничили денежное предложение.

На прошлой неделе, напомним, коммерческие банки, в том числе из-за действий Нацбанка, стали массово приостанавливать рублевое кредитование населения.

«Ужесточение подходов Нацбанка в части предоставления банкам рублевой ликвидности снизило давление на валютный рынок и позволило поддержать обменный курс белорусского рубля на этой неделе» , — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик BusinessForecast.by Александр Муха.

Вместе с тем, считает он, вероятно возобновление негативных тенденций на валютном рынке, поскольку в случае сохранения политической напряженности вкладчики, скорее всего, будут продолжать забирать депозиты из банков.

«Многие вклады безотзывные, и когда сроки их размещения будут заканчиваться, вероятнее всего, вкладчики при сохранении текущей ситуации внутри страны захотят снять свои депозиты и даже конвертировать их в иностранную валюту. Это будет способствовать поддержанию достаточно высокого спроса на иностранную валюту и оказывать давление на курс нацвалюты», — предполагает Муха.

Схожих прогнозов придерживаются и другие аналитики финансового рынка.

«Спрос на иностранную валюту полностью не исчерпан. Стабильность на валютном рынке в последние дни — это скорее коррекция , чем перелом негативного тренда», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По его мнению, население еще не исчерпало рублевые ресурсы, которые можно конвертировать в иностранную валюту.

«У вкладчиков остались отзывные депозиты. Кроме того, в иностранную валюту могут постепенно конвертироваться безотзывные депозиты, которые по мере истечения сроков их размещения население может захотеть забрать и перевести в валюту», — считает Иосуб.

По его мнению, снизить давление на валютный рынок в будущем могли бы «какие-то хорошие новости в политической сфере», но пока их вряд ли стоит ожидать, поэтому велика вероятность, что давление на валютный рынок будет сохраняться.

«В этом случае в среднесрочной перспективе курс белорусского рубля к корзине иностранных валют постепенно будет снижаться, но скорость ослабления курса нацвалюты замедлится по сравнению с темпами, которые мы видели в первые недели после президентских выборов», — прогнозирует Иосуб.