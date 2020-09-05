Атмосферные фронты накрыли Беларусь

В субботу, 5 сентября, погоду на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дождь ожидается ближе к вечеру в западных районах, возможны грозы.

Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах: