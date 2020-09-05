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Атмосферные фронты накрыли Беларусь

05.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В субботу, 5 сентября, погоду на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дождь ожидается ближе к вечеру в западных районах, возможны грозы.

Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +21..+23°C (без осадков);
  • Гомель +23..+25°C (без осадков);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Могилев +22..+24°C (без осадков);
  • Минск +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В субботу, 5 сентября, погоду на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями....
 
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