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Атмосферные фронты накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В субботу, 5 сентября, погоду на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дождь ожидается ближе к вечеру в западных районах, возможны грозы.
Утром местами по востоку слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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В субботу, 5 сентября, погоду на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты. По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями....
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