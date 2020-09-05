73 года назад убили «Черную орхидею». Дело стало неразрешимой загадкой для полиции Калифорнии

Источник материала: Onliner Зябким утром 15 января 1947 года Бетти Берсингер пошла с трехлетней дочкой Энни в мастерскую по ремонту обуви в окрестностях Лос-Анджелеса. В нескольких шагах от дороги она увидела, как ей сперва показалось, манекен. Подойдя ближе, женщина в ужасе закричала: это было расчлененное пополам тело девушки. С легкой подачи прессы жертву назовут «Черной орхидеей», а расследование убийства закрепится в истории полиции как одно из наиболее масштабных — и закончится ничем. Спустя 73 года преступление, которое широко вошло в массовую культуру и вдохновило творческих людей на создание фильмов и написание книг, так и не раскрыто.

Несостоявшаяся старлетка

Элизабет родилась в 1924 году в Бостоне в семье Клео и Фиби Мэй Шорт. Семья была многодетной: пятеро детей — и все девочки. Третья по старшинству Элизабет с детства интересовалась кинематографом, который в те годы быстро развивался. Еще будучи подростком, она решила, что хочет стать актрисой. Это означало переезд с восточного побережья США на западное — в Голливуд. Там очень кстати теперь жил Клео, который бросил семью, когда Элизабет было 5 лет. 19-летняя Элизабет Шорт отправилась в Лос-Анджелес, но там дела не сложились: отец попросил ее на выход за плохую уборку дома и загулы, а карьера актрисы не клеилась.

Шорт пришлось вернуться в Бостон, но здесь у нее начались частые бронхиты. Доктор посоветовал сменить климат на более мягкий: в Массачусетсе зимы бывают суровыми. Так Элизабет отправилась во Флориду, где познакомилась с потенциальным женихом — летчиком ВВС США. Однако свадьба не состоялась: кавалер погиб в авиакатастрофе в 1945 году. Элизабет решила вновь отправиться в Лос-Анджелес, где останавливалась у знакомых и каждые несколько месяцев меняла жилье.

Поисками работы Элизабет особо не утруждалась, причем скрывала свою ситуацию от близких: например, в одном из писем сообщила матери, что работает, хотя это было неправдой. Она начала встречаться с женатым мужчиной, Робертом Мэнли. В глазах знакомых это выглядело скверно, однако именно Роберт помог найти ей работу. 9 января 1947 года Элизабет попросила отвезти ее в отель «Билтмор» — мол, там нужно встретиться с одной из сестер. Мэнли высадил подругу у отеля и видел, как она вошла в лобби, а сам уехал по делам. Элизабет Шорт больше никто не видел живой.

Тело привезли

На вызов Бетти Берсингер, которая спустя шесть дней нашла в траве тело Элизабет, быстро приехала полиция. Детективы сразу обратили внимание на странную позу убитой: ноги раздвинуты, руки подняты над головой. На теле оказалось много порезов, а на лице была «улыбка Глазго» — так называют порезы от уголков рта вдоль щек (как у Джокера в «Темном рыцаре»). Кроме того, были видны следы от веревок на запястьях, лодыжках и шее. Но главное — крови на месте обнаружения Элизабет Шорт не было. Учитывая, что тело было разделено пополам, специалисты пришли к однозначному выводу: преступление совершено не здесь. Злоумышленник убил Элизабет, надругался над ней, затем отмыл тело от крови, привез сюда и разложил в особой позе.

Вскрытие показало, что Элизабет Шорт умерла от кровоизлияния и шока, которые были вызваны сильным сотрясением мозга и ранами на лице. Большинство травм было нанесено уже после смерти.

Первым делом прибывшим на место детективам нужно было опознать жертву. С этим проблем не возникло: помогло новое по тем временам устройство по передаче изображений — по сути, прообраз факса. Девайс предоставила газета Herald-Express. Отпечатки пальцев отправили в ФБР, но случилась заминка: изображение оказалось нечитаемым. Здесь на помощь пришел фотограф издания. Он предложил отправить негатив изображения и увеличить сами отпечатки. ФБР быстро определило личность жертвы. Эти отпечатки уже дважды попадали в базу данных: когда Элизабет работала клерком на американской военной базе и при задержании в Санта-Барбаре, штат Калифорния, в 1943 году за распитие алкоголя в несовершеннолетнем возрасте.



blackdahlia.web.unc.edu Отпечатки пальцев Шорт. Изображение:

Полиция Лос-Анджелеса привычна к убийствам, но это дело выбивалось по ряду причин. Во-первых, оно совершено с запредельной жестокостью: явно действовал маньяк, и не исключено, что у него психические проблемы, а значит, общество в опасности. Во-вторых, преступник действовал довольно нагло: не просто выбросил труп на видном месте, но еще и разложил жертве руки и ноги — словно хотел оставить послание. В-третьих, жертвой была яркая 22-летняя брюнетка, мечтавшая стать актрисой и пробиться в кинобизнес Голливуда, — люди прониклись трагической судьбой и требовали от полиции найти убийцу. Интерес к расследованию был колоссальный. Лишь один раз Los Angeles Examiner продала больше экземпляров газеты, чем в день после обнаружения Элизабет Шорт. Это был номер с объявлением победы союзных войск во Второй мировой войне.

Улик почти нет

Газета Herald-Express отрабатывала тему по полной: удивительно, но журналисты быстрее полиции вышли на мать Элизабет и смогли поговорить с ней, выведав подробности жизни убитой девушки. Собственно, от газетчиков женщина и узнала об убийстве дочери. В те годы СМИ любили давать громким преступлениям особые имена, и это не стало исключением. 17 января, через два дня после обнаружения тела, газета выходит с фотографией Элизабет Шорт и подписью «Черная орхидея» — это название и закрепится за делом. Оно пошло от нуарного детектива «Синий георгин» (1946), сюжет которого вертится вокруг расследования убийства жены ветерана Второй мировой. По одной из версий, «Черной орхидеей» Элизабет называли еще при жизни из-за ее густых темных волос, по другой — имя удачно придумали журналисты. А убийцу прозвали «оборотнем» за особую жестокость по отношению к жертве.



pinterest.com Один из номеров Los Angeles Examiner, передовица которого посвящена убийству Элизабет. Изображение:

Весомых улик не было: мотив непонятен, свидетелей нет, девушку вообще последний раз видели живой лишь 9 января — вероятно, тогда же она и была похищена. Детективы и профайлер ФБР Джон Дуглас начали склоняться к версии о мести: тело слишком обезображено, и у убийцы должен был быть личный мотив не просто убить, но и поиздеваться над Элизабет. Причем преступник не закопал тело, а выставил его напоказ, словно хотел максимально унизить жертву. Однако опрос знавших девушку людей не помогал в расследовании: Элизабет была общительной, могла отправиться на мимолетное свидание, она привлекала мужчин и пользовалась этим — так под подозрением оказались десятки человек, и ни на одного из них не было весомых улик.

Маньяк вышел на связь

Широкое освещение дела в прессе дало результат. Примерно через неделю после обнаружения жертвы в газету Los Angeles Examiner позвонил мужчина. Он назвал себя убийцей Элизабет и заявил, что планирует раскрыть свою личность, но сперва хочет посмотреть на работу полиции. Спустя еще день, 24 января, в редакцию приходит посылка с вещами Шорт: свидетельство о рождении, фотографии, записная книга с именем «Марк Хэнсен» на обложке — так звали бизнесмена, в доме которого жила Шорт. Мужчина в разговоре с полицией сказал, что отдал книгу Элизабет за ненадобностью. В одном из мусорных контейнеров в паре километров от места, где обнаружили «Черную орхидею», нашли туфли и сумочку жертвы. Роберт Мэнли, который последним видел девушку живой, подтвердил: это были ее вещи.



ew.com Роберт Мэдли на опознании вещей Шорт. Изображение:

Крупные издания стали получать новые письма, слова в которых были составлены из вырезанных фрагментов газет. В одном из них автор заявил: «Я признаюсь в убийстве „Орхидеи“, если получу 10 лет. Не пытайтесь меня найти». Полиция считала письма (по крайней мере часть из них) подлинными. Снять отпечатки ни с личных вещей Элизабет, которые прислал убийца, ни с писем не получилось: он тщательно обработал все бензином.

Следователи принялись разрабатывать версию о том, что преступник был врачом либо как-то связан с медициной: разделение тела на две части, если так можно сказать, сделано профессионально — для этого нужно знать анатомию. Полиция начала составлять список возможных подозреваемых из числа студентов местных университетов, в первую очередь медиков. Однако первым официальным подозреваемым стал Роберт Мэнли — мужчина, который отвез Элизабет к отелю «Балтимор» и последним видел ее живой. Лишь алиби на 14—15 января и прохождение детектора лжи помогли ему избежать предъявления обвинений.

Главный подозреваемый

С годами дело превращалось в загадочную легенду, распутать которую становилось все труднее. Десятки подозреваемых ничем себя не выдавали, новых зацепок не появлялось, а старые были изучены не по одному разу — и никак не помогали выйти на свежий след. Убийство «Черной орхидеи» стало популярным среди энтузиастов и детективов в отставке, которым не сиделось спокойно на пенсии. Одним из них стал Стив Ходел. Его отец Джордж был врачом, который бросил семью и уехал на Филиппины. Много лет спустя Стив, разбирая коробку с вещами покойного отца, наткнулся на старые фотографии. Внимание привлекли два снимка с молодой брюнеткой. В США убийство «Черной орхидеи» по известности находится на уровне гибели Джона Кеннеди, так что коп сразу узнал человека на фото: это была Элизабет Шорт.

Стив принялся выяснять, как у его отца оказались фотографии «Черной орхидеи». Джордж Ходел попадал во внимание полиции: в 1949 году его обвиняли в совращении 14-летней дочери. Несмотря на показания свидетелей, врача оправдали. Однако детективы включили его в список подозреваемых в убийстве Шорт: вели за ним слежку и установили в доме жучки. Некоторые записи выглядят подозрительными: в один день были слышны женские крики, в другой — расплывчатые разговоры об убийстве. Наконец, однажды прозвучала главная фраза: «Полагают, что я убил „Черную орхидею“. Доказать это пока не получается. Они уже не могут поговорить с моей секретаршей: она мертва».

Постепенно дело дошло до взятия Джорджа Ходела под стражу — он стал главным подозреваемым. Но врач вовремя покинул США и обосновался на Филиппинах. Он жил там до конца девяностых годов, пока не вернулся в Сан-Франциско, где умер в 1999-м. Обвинения ему так и не были предъявлены. Также Стив Ходел подозревал отца и в других нераскрытых убийствах.

Некоторые полицейские, в том числе высокопоставленные, в частных разговорах с прессой говорили: они уверены, что нашли убийцу — им был врач. Но улик для доказательства не хватало. Официальные обвинения в убийстве Элизабет Шорт за 73 года так никому и не были предъявлены.

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