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Готовимся к зиме! Выбираем очень дешевый заднеприводный автомобиль
Источник материала: Onliner
С этими выборами как-то незаметно закончилось лето. Жаркая во всех смыслах осень тоже обещает пройти быстро, а там уже и зима на носу. А это значит, у молодых автолюбителей повысится спрос на заднеприводную технику. Все знают, что зимой ездить на машине с тягой на задней оси куда интереснее, поэтому многие покупают себе «RWD-корча» как игрушку. Как правило, тратить много денег на такое «хобби» никто не хочет — объявления на «Автобарахолке» фильтруются в диапазоне до 1000 долларов по курсу. Мы заглянули в базу данных и выбрали пару-тройку недорогих автомобилей для «раздачи углов» (и не только).
Opel Omega
Начнем с бизнес-седана Opel Omega. Его редко покупают для зимнего дрифта, и в 97% случаев «Омега» (любого поколения) мирно катается по дорогам общего пользования без лишних заносов. Но при желании зимой комфортную поездку можно совместить с эмоциональным прохватом боком на закрытой площадке. Один из самых доступных вариантов на «Автобарахолке» — это модель первого поколения 1987 года выпуска. Купить машину можно за 650 долларов по курсу.
серый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
Обмен
650 $
549 €
За эти деньги мы получаем большой седан Е-класса с 2-литровым 150-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 300 тысяч километров, что для 33-летнего авто не так уж много. Продавец уверяет, что «автомат» и мотор работают без проблем, кузов «живой» (в данном контексте это хорошо). Седан снят с учета, а значит, с документами тоже полный порядок. Машина ликвидного серого цвета. Судя по фотографиям, стекла все на месте. А что еще нужно от автомобиля за 650 долларов?
BMW 3-Series E30
А вот и полноценная гоночка для зимы. Всего за 800 долларов по курсу в Осиповичах можно стать владельцем BMW 3-Series в легендарном кузове Е30. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 170 л. с. Коробка передач механическая, привод — на заднюю ось. В общем, это не машина, а коктейль эмоций. Продается седан с полным переоформлением. В салоне виднеется магнитола 2 DIN с 9-дюймовым экраном. Работает на Android. На фотографиях многие наверняка узнали фары Hella Black. Это не оригинал, но выглядят все равно достойно.
серый, седан, бензин 2.5 л, механическая, задний привод
Обмен
800 $
675 €
Зато у владельца есть оригинальный спойлер M-Technik 2. Он продается по цене автомобиля (напомним, это 800 долларов). У данной BMW новая резина и пробег 444 тысячи километров. В Европе 3-Series E30 уже давно перешла в разряд классики и стоит недешево. У нас же до этого пока не дошло, поэтому старенькие «тройки» оцениваются в копейки. Похожая ситуация с Mercedes W123.
Ford Sierra
Нередко в качестве «корча на зиму» выбирают Ford Sierra. Он дешевый, ремонтопригодный, заднеприводный и в меру комфортный. Да и объявлений о продаже «Сиерр» хватает. После того как модель уступила место семейству Mondeo, привод переехал на переднюю ось, а значит, никакого интереса Mondeo для нас не представляет. То ли дело Sierra. За 750 долларов в Гродно продается рестайлинговый седан 1992 года выпуска. Можно сказать, свежак!
белый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
Обмен
750 $
633 €
Автомобиль белого цвета, с аэродинамичными «юбками» по бокам и бойцовским характером. Двигатель 2,0 DOHC приводит в движение заднюю ось и развивает 125 л. с. Коробка передач механическая, и никаких электронных «ошейников», способных помешать веселью, здесь нет. Кузов этой Sierra не гнилой, все работает (даже ручник). Проблем с документами нет, VIN-номер читается легко. Есть люк, электропривод зеркал и кресел, а также литые диски.
ВАЗ-2105
Если вы застряли в Борисове и ближайшая маршрутка в Минск только завтра, можете купить этот ВАЗ и доехать своим ходом! За советский седан пятой модели просят всего 350 долларов. Год выпуска — 1984-й. Цвет — красный (красные машины, по статистике, едут быстрее остальных). Заявленный пробег — 12 тысяч километров. В салоне виднеется качественный кожзам, на рычаге механической коробки передач — розочка. Как можно не влюбиться в этот аппарат?
красный, седан, бензин 1.3 л, механическая, задний привод
Обмен
350 $
295 €
Продавец уверяет, что «Жигули» в нормальном состоянии. Пять тысяч километров назад двигатель пережил капремонт. В подвеске регулируется тяга Панара. Вместе с машиной вы получите заваренный редуктор. Как видите, владелец в теме. Расход топлива — в районе десятки. Автомобиль «чист» по документам и продается с переоформлением.
ВАЗ-2106
А это седан для более солидных (и более богатых) дрифтеров. Знакомьтесь, ВАЗ-2106 небесно-голубого цвета с белой крышей. Неповторимый стиль подчеркивают голубые глаза-фары и эксклюзивные 14-дюймовые диски. За красоту приходится платить — «шестерку» готовы отдать за 700 долларов по курсу. Вдвое дороже описанной выше «пятерки». Автомобиль уже на транзитах и продается в Минске. Год выпуска — 1998-й. Пробег — 70 тысяч километров. Обкатка да и только.
седан, бензин 1.6 л, механическая, задний привод
Обмен
700 $
591 €
Владелец машины уверяет, что много чего заменил. В придачу отдаются задние пружины от «Нивы», другие передние амортизаторы, полный комплект тормозов (диски + колодки), ремкомплекты суппортов (без поршней). «Есть проблемы с задними арками (была попытка раскатать под разварки). Обработана. Новая передняя зимняя резина. Задняя — на отжиг», — пишет продавец. Ну вы поняли — игрушка для зимы что надо. Есть зазор для торга.
Mitsubishi Galant
Смотрите, какой эксклюзив мы нашли на «Автобарахолке» — Mitsubishi Galant четвертого поколения. С правым рулем! Машина сошла с конвейера в 1984 году и намотала с тех пор 180 тысяч километров. Цвет кузова бежевый, под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор, развивающий 100 л. с. Коробка передач у «японца» механическая, а привод на заднюю ось. Впрочем, вряд ли такой автомобиль кто-то купит для дрифта. Скорее как ретроседан для JDM-слетов. Продается авто за 1150 долларов, но явно требует внимания.
бежевый, седан, бензин 1.8 л, механическая, задний привод
Обмен
1150 $
971 €
Покупателю готовы отдать и «донора» с кучей запчастей. В комплектации старенького седана имеются кондиционер, гидроусилитель, электростеклоподъемники и даже задний диван с регулировкой по наклону. На фотографиях видны диски Work Equip 01 14″. С ними авто стоит дороже — 1400 долларов. Вот такая интересная машина под проект.
Mercedes 190
Премиальный седан Mercedes 190 в свое время пользовался большим спросом и считался одним из лучших автомобилей D-класса на рынке. Сегодня это уже старичок, который можно обменять на смартфон. В Свислочи продается W201 за 950 долларов в эквиваленте. Машине 33 года. Заявленный пробег — 200 тысяч километров. Седан белого цвета, с 2-литровым бензиновым «атмосферником». Коробка передач — механическая. Сегодня «трехпедальные» Mercedes — большая редкость.
белый, седан, бензин 2 л, механическая, задний привод
950 $
802 €
В описании говорится, что на кузове есть небольшие жучки, но сам автомобиль на ходу. Продается за ненадобностью. Все документы в порядке, кроме ТО (его нет). В салоне просматривается современная магнитола. Значит, можно ехать боком под музычку.
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С этими выборами как-то незаметно закончилось лето. Жаркая во всех смыслах осень тоже обещает пройти быстро, а там уже и зима на носу. А это значит, у молодых...
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