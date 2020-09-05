Готовимся к зиме! Выбираем очень дешевый заднеприводный автомобиль

Источник материала: Onliner

С этими выборами как-то незаметно закончилось лето. Жаркая во всех смыслах осень тоже обещает пройти быстро, а там уже и зима на носу. А это значит, у молодых автолюбителей повысится спрос на заднеприводную технику. Все знают, что зимой ездить на машине с тягой на задней оси куда интереснее, поэтому многие покупают себе «RWD-корча» как игрушку. Как правило, тратить много денег на такое «хобби» никто не хочет — объявления на «Автобарахолке» фильтруются в диапазоне до 1000 долларов по курсу. Мы заглянули в базу данных и выбрали пару-тройку недорогих автомобилей для «раздачи углов» (и не только).

Opel Omega

Начнем с бизнес-седана Opel Omega. Его редко покупают для зимнего дрифта, и в 97% случаев «Омега» (любого поколения) мирно катается по дорогам общего пользования без лишних заносов. Но при желании зимой комфортную поездку можно совместить с эмоциональным прохватом боком на закрытой площадке. Один из самых доступных вариантов на «Автобарахолке» — это модель первого поколения 1987 года выпуска. Купить машину можно за 650 долларов по курсу.

За эти деньги мы получаем большой седан Е-класса с 2-литровым 150-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 300 тысяч километров, что для 33-летнего авто не так уж много. Продавец уверяет, что «автомат» и мотор работают без проблем, кузов «живой» (в данном контексте это хорошо). Седан снят с учета, а значит, с документами тоже полный порядок. Машина ликвидного серого цвета. Судя по фотографиям, стекла все на месте. А что еще нужно от автомобиля за 650 долларов?

BMW 3-Series E30

А вот и полноценная гоночка для зимы. Всего за 800 долларов по курсу в Осиповичах можно стать владельцем BMW 3-Series в легендарном кузове Е30. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 170 л. с. Коробка передач механическая, привод — на заднюю ось. В общем, это не машина, а коктейль эмоций. Продается седан с полным переоформлением. В салоне виднеется магнитола 2 DIN с 9-дюймовым экраном. Работает на Android. На фотографиях многие наверняка узнали фары Hella Black. Это не оригинал, но выглядят все равно достойно.

Зато у владельца есть оригинальный спойлер M-Technik 2. Он продается по цене автомобиля (напомним, это 800 долларов). У данной BMW новая резина и пробег 444 тысячи километров. В Европе 3-Series E30 уже давно перешла в разряд классики и стоит недешево. У нас же до этого пока не дошло, поэтому старенькие «тройки» оцениваются в копейки. Похожая ситуация с Mercedes W123.

Ford Sierra

Нередко в качестве «корча на зиму» выбирают Ford Sierra. Он дешевый, ремонтопригодный, заднеприводный и в меру комфортный. Да и объявлений о продаже «Сиерр» хватает. После того как модель уступила место семейству Mondeo, привод переехал на переднюю ось, а значит, никакого интереса Mondeo для нас не представляет. То ли дело Sierra. За 750 долларов в Гродно продается рестайлинговый седан 1992 года выпуска. Можно сказать, свежак!

Автомобиль белого цвета, с аэродинамичными «юбками» по бокам и бойцовским характером. Двигатель 2,0 DOHC приводит в движение заднюю ось и развивает 125 л. с. Коробка передач механическая, и никаких электронных «ошейников», способных помешать веселью, здесь нет. Кузов этой Sierra не гнилой, все работает (даже ручник). Проблем с документами нет, VIN-номер читается легко. Есть люк, электропривод зеркал и кресел, а также литые диски.

ВАЗ-2105

Если вы застряли в Борисове и ближайшая маршрутка в Минск только завтра, можете купить этот ВАЗ и доехать своим ходом! За советский седан пятой модели просят всего 350 долларов. Год выпуска — 1984-й. Цвет — красный (красные машины, по статистике, едут быстрее остальных). Заявленный пробег — 12 тысяч километров. В салоне виднеется качественный кожзам, на рычаге механической коробки передач — розочка. Как можно не влюбиться в этот аппарат?

Продавец уверяет, что «Жигули» в нормальном состоянии. Пять тысяч километров назад двигатель пережил капремонт. В подвеске регулируется тяга Панара. Вместе с машиной вы получите заваренный редуктор. Как видите, владелец в теме. Расход топлива — в районе десятки. Автомобиль «чист» по документам и продается с переоформлением.

ВАЗ-2106

А это седан для более солидных (и более богатых) дрифтеров. Знакомьтесь, ВАЗ-2106 небесно-голубого цвета с белой крышей. Неповторимый стиль подчеркивают голубые глаза-фары и эксклюзивные 14-дюймовые диски. За красоту приходится платить — «шестерку» готовы отдать за 700 долларов по курсу. Вдвое дороже описанной выше «пятерки». Автомобиль уже на транзитах и продается в Минске. Год выпуска — 1998-й. Пробег — 70 тысяч километров. Обкатка да и только.

Владелец машины уверяет, что много чего заменил. В придачу отдаются задние пружины от «Нивы», другие передние амортизаторы, полный комплект тормозов (диски + колодки), ремкомплекты суппортов (без поршней). «Есть проблемы с задними арками (была попытка раскатать под разварки). Обработана. Новая передняя зимняя резина. Задняя — на отжиг», — пишет продавец. Ну вы поняли — игрушка для зимы что надо. Есть зазор для торга.

Mitsubishi Galant

Смотрите, какой эксклюзив мы нашли на «Автобарахолке» — Mitsubishi Galant четвертого поколения. С правым рулем! Машина сошла с конвейера в 1984 году и намотала с тех пор 180 тысяч километров. Цвет кузова бежевый, под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор, развивающий 100 л. с. Коробка передач у «японца» механическая, а привод на заднюю ось. Впрочем, вряд ли такой автомобиль кто-то купит для дрифта. Скорее как ретроседан для JDM-слетов. Продается авто за 1150 долларов, но явно требует внимания.

Покупателю готовы отдать и «донора» с кучей запчастей. В комплектации старенького седана имеются кондиционер, гидроусилитель, электростеклоподъемники и даже задний диван с регулировкой по наклону. На фотографиях видны диски Work Equip 01 14″. С ними авто стоит дороже — 1400 долларов. Вот такая интересная машина под проект.

Mercedes 190

Премиальный седан Mercedes 190 в свое время пользовался большим спросом и считался одним из лучших автомобилей D-класса на рынке. Сегодня это уже старичок, который можно обменять на смартфон. В Свислочи продается W201 за 950 долларов в эквиваленте. Машине 33 года. Заявленный пробег — 200 тысяч километров. Седан белого цвета, с 2-литровым бензиновым «атмосферником». Коробка передач — механическая. Сегодня «трехпедальные» Mercedes — большая редкость.

В описании говорится, что на кузове есть небольшие жучки, но сам автомобиль на ходу. Продается за ненадобностью. Все документы в порядке, кроме ТО (его нет). В салоне просматривается современная магнитола. Значит, можно ехать боком под музычку.