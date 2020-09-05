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Бизнесмену Александру Василевичу предъявлено обвинение. Его беременная жена тоже фигурант дела

05.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27 августа, пишет TUT.BY.

Сейчас он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского, как оказалось, по уголовному делу проходит и его жена Надежда Зеленкова. Женщина на седьмом месяце беременности.


Фото: kyky.org

 — Сегодня Александру предъявлено обвинение, мера пресечения остается прежней — заключение под стражей. Было подано ходатайство об изменении меры пресечения, ждем ответ, — комментирует TUT.BY адвокат Елена Денис.

У нее, как и других участников, взята подписка о неразглашении, поэтому узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют Александру Василевичу, невозможно.

— Мой подзащитный чувствует себя хорошо, много читает, занимается спортом, насколько это возможно в тех условиях, и передает всем привет. Конечно, Александр переживает за свой бизнес и готов себя защищать.

Пишите ему письма, это очень важно! Эта такая поддержка, которая дает понять: человек не забыт, о нем помнят. 14 сентября у Александра день рождения, уже сейчас ему можно отправить поздравление.

Известный бизнесмен Александр Василевич этим летом задерживался дважды. Первый раз, когда пришел в КГБ подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда поход в официальное учреждение закончился судом, Василевичу дали 14 суток, якобы он «активно участвовал в несанкционированном митинге» и кричал: «Свободу Бабарико!».

Александр с протоколом не согласился, отбыл административный арест в изоляторе, вышел на свободу и снова был задержан. На этот раз в офис рекламного агентства пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля. Кроме этого, двое сотрудников в штатском приходили к теще Василевича «для беседы».

К Александру Василевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бизнесмен владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь.

Вопросы у правоохранительных органов появились не только к Александру, но и к его жене Надежде Зеленковой. Она владеет собственным бизнесом (Red Graphic). С женщины взята подписка о неразглашении материалов дела, поэтому уточнить суть претензий силовиков мы не можем.

— В отношении Надежды возбуждено уголовное дело, на сегодняшний день она подозреваемая, — прокомментировала TUT.BY адвокат Мария Добротворская.

Надежда Зеленкова находится на седьмом месяце беременности, после задержания мужа она пообещала защищать его и собственный бизнес, как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.
 
 
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Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, был задержан 27...
 
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