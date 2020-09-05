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Снова на посту: Равкова откомандировали в Министерство обороны
Источник материала: Партизан
В четверг, 3 сентября главой Совбеза был назначен Валерий Вакульчик Бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова откомандировали в Министерство обороны.
Соответствующее распоряжение президента №328 было опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси 4 сентября.
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В четверг, 3 сентября главой Совбеза был назначен Валерий Вакульчик Бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова откомандировали в Министерство...
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