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Дело об убийстве Шеремета. Суд отобрал присяжных

05.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шевченковский районный суд Киева отобрал пять кандидатов в присяжные на процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, теперь автоматизированная система выберет среди них трех основных и двух запасных. Об этом сообщает "Украинская правда".



Обвиняемые Кузьменко (справа) и Дугарь (вторая справа) и их адвокаты на заседании суда по отбору присяжных
Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook



Всего были выбраны семь кандидатов в присяжные.

Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж. Еще одной претендентке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод, посчитав, что она может быть предвзятой. Во-первых, Крамаренко неоднократно была членом окружных избирательных комиссий от разных политических партий, во-вторых, выразила мнение, что врачи не могут быть убийцами.

Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.

Оставшиеся кандидаты:

Юрий Федоренко (частный предприниматель, занимается управлением недвижимостью);
Григорий Фирсов (частный предприниматель, арбитражный управляющий);
Людмила Яковенко (не работает, ранее трудилась в банковской сфере);
Юрий Михайленко (пенсионер);
Наталья Глоба (домохозяйка).
Адвокаты обвиняемых выступили против отвода Крамаренко и утверждали, что она может объективно рассматривать дело.

В то же время защитники хотели отвести Юрия Михайленко – из-за того, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод. Кроме того, мужчина сказал, что получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.

Кроме того, адвокаты заявили отвод Наталье Глобе – из-за того, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.

Эти ходатайства суд не удовлетворил.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и врач Юлия Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.
 
 
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Шевченковский районный суд Киева отобрал пять кандидатов в присяжные на процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, теперь автоматизированная система...
 
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