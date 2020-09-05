Дело об убийстве Шеремета. Суд отобрал присяжных









Обвиняемые Кузьменко (справа) и Дугарь (вторая справа) и их адвокаты на заседании суда по отбору присяжных

Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook













Всего были выбраны семь кандидатов в присяжные.





Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж. Еще одной претендентке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод, посчитав, что она может быть предвзятой. Во-первых, Крамаренко неоднократно была членом окружных избирательных комиссий от разных политических партий, во-вторых, выразила мнение, что врачи не могут быть убийцами.





Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.





Оставшиеся кандидаты:





Юрий Федоренко (частный предприниматель, занимается управлением недвижимостью);

Григорий Фирсов (частный предприниматель, арбитражный управляющий);

Людмила Яковенко (не работает, ранее трудилась в банковской сфере);

Юрий Михайленко (пенсионер);

Наталья Глоба (домохозяйка).

Адвокаты обвиняемых выступили против отвода Крамаренко и утверждали, что она может объективно рассматривать дело.





В то же время защитники хотели отвести Юрия Михайленко – из-за того, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод. Кроме того, мужчина сказал, что получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.





Кроме того, адвокаты заявили отвод Наталье Глобе – из-за того, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.





Эти ходатайства суд не удовлетворил.





Следующее заседание назначено на 28 сентября.





Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.





12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и врач Юлия Кузьменко (под домашним арестом).





Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.







