ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Африке научились отапливать дома бананами

05.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жители Уганды будут получать энергию из бананов и Масштабное обеспечение одной из африканских стран биотопливом планирует взять на себя Green Heat International.

Жители Уганды будут получать энергию из бананов и продуктов жизнедеятельности коров. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

“Для производства биотоплива из органических материалов берут воду, навоз и мочу коровы. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню”, — сообщают представители компании Green Heat International, которая взялась за производство нового для Уганды биотоплива.  

Такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве, считает Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи.


Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране. 

Напомним, результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Украины показали, что самым дешевым фруктом из доступных на рынке оказался банан.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Уганды будут получать энергию из бананов и Масштабное обеспечение одной из африканских стран биотопливом планирует взять на себя Green Heat International.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2020
Mir24.TV Belarus
05.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика