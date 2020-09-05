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В Африке научились отапливать дома бананами
Источник материала: Партизан
Жители Уганды будут получать энергию из бананов и Масштабное обеспечение одной из африканских стран биотопливом планирует взять на себя Green Heat International.
Жители Уганды будут получать энергию из бананов и продуктов жизнедеятельности коров. Об этом в пятницу, 4 сентября,
“Для производства биотоплива из органических материалов берут воду, навоз и мочу коровы. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню”, — сообщают представители компании Green Heat International, которая взялась за производство нового для Уганды биотоплива.
Такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве, считает Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи.
Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости и у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране.
Напомним, результаты аудита плодоовощных отделов супермаркетов Украины показали, что самым дешевым фруктом из доступных на рынке оказался банан.
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Жители Уганды будут получать энергию из бананов и Масштабное обеспечение одной из африканских стран биотопливом планирует взять на себя Green Heat International.
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