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Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко
Источник материала: Партизан
Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы государства Александра Лукашенко.
"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало в эфире своего Youtube-канала.
Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Беларуси,
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Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы государства Александра...
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