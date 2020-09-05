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Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

05.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы государства Александра Лукашенко.

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало в эфире своего Youtube-канала.

Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Беларуси, пишет interfax.by
 
 
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Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы государства Александра...
 
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