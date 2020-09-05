Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало в эфире своего Youtube-канала.





пишет interfax.by Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Беларуси,interfax.by



