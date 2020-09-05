«Обидеть белорусский народ ради шутки?». Создатели Comment Out прокомментировали скандальный выпуск

Источник материала: Tut.by

Создатели YouTube-шоу Comment Out прокомментировали скандальный выпуск с Юрой Музыченко и Лолитой. Они объяснили свою позицию насчет оскорбительных шуток, связанных с Беларусью, которыми пестрил последний выпуск.



Фото: скриншот видео YouTube-канал «Чикен Карри»

Кратко: что произошло?

Подписчики захейтили новый выпуск шоу Comment Out, где актеру и музыканту Юрию Музыченко предлагали публично писать оскорбительные комментарии, связанные с протестами в Беларуси, бело-красно-белым флагом и Светланой Тихановской. Создатели шоу, по мнению пользователей, перегнули палку, и не должны были публиковать этот выпуск, признав его неудачным. Ниже мы подробней объясняем, что же случилось, и что говорят создатели шоу.

К слову, это первый в истории шоу выпуск, в котором количество «дизлайков» перевешивает количество «лайков». На данный момент соотношение такое: 166 тысяч на 96 тысяч. Выпуск набрал более двух миллионов просмотров.

Comment Out — это что за шоу и кто его делает?

Comment Out — популярное юмористическое шоу, которое выходит на YouTube-канале «Чикен Карри» (2,44 млн подписчиков). Его производством занимается около 10 человек, они все (кроме бухгалтера) также являются работниками передачи «Вечерний Ургант». Самые известные члены команды — это Владимир Маркони, который является ведущим, и шоумен Александр Гудков.

В чем суть: каждый выпуск в проект приглашают знаменитостей (актеры, музыканты, блогеры, шоумены, телеведущие, спортсмены), которым нужно соревноваться между собой и выполнять задания. Во время каждого раунда участники по очереди вытягивают карточки из трех стопок: «звезда», «комментарий» и «наказание». На карточке с «комментарием» написан случайный «идиотский», как говорят сами создатели шоу, комментарий, который участник должен написать от своего имени на странице звезды, выпавшей ему из соответствующей стопки. За комментарии и наказания участникам начисляются баллы. Побеждает тот, кто набрал их больше.

На данный момент вышло 24 выпуска шоу, до этого на «Чикен Карри» выходило шоу «Лига плохих шуток».

Что вообще за шутка о Беларуси?

В понедельник, 31 августа, вышло очередное шоу с Лолитой и Юрой Музыченко (фронтмен группы The Hatters и актер театра «Лицедеи»). Весь выпуск был напичкан шутками и заданиями, связанными с Беларусью. В первом же раунде Юрий стал перед выбором: пошутить о бело-красном-белом флаге или сравнить события в Хабаровске с белорусскими.

Вот так звучал комментарий, который Музыченко нужно было написать Евгению Плющенко: «Лови загадку. Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихоновской (орфография авторов шоу сохранена. — Прим. ред), когда она увидела след от месячных на прокладке. Прикол?)))».

Комментарий ошарашил Музыченко (более подробная реакция — ниже). Но наказание никак не могло «спасти» гостя, потому что оно было тоже о политике. Вот что нужно было сделать: опубликовать в ленту Instagram фото протестов в Хабаровске с подписью: «Отличай писюн от пальца, Хабаровск — не Беларусь. Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло» (сравнения с событиями в Хабаровске, где жители так же протестуют. Протесты связаны с арестом мэра города, как считают жители — по сфабрикованному делу в организации убийства).

К слову, вот тут мы объясняли , когда появился бело-красно-белый флаг, почему у него именно такие цвета и как он стал восприниматься не оппозиционным, а национальным.

Как повел себя Музыченко?

Уже с первой шутки было видно, что Юре они не нравятся: он даже не хотел читать их в слух. Когда начинал зачитывать, на ходу голос становился тише, было видно, что таких шуток он точно не ожидал. «Вы че, е***улись [сошли с ума], что ли?. Я не могу такое сказать. Чуваки, идите н***й, я даже не буду читать это вслух». Время от времени он обращался к залу с вопросами, например, почему они смеются: «У меня [улыбка] от страха и от нервов, а вам почему весело?».

«Обидеть целый народ ради шутки для YouTube, ну вы чего? Люди, что с вами? Проснитесь. Как я буду жить с этим, если напишу?» — говорил Музыченко.





Поскольку Юрий отказывался и писать комментарий, и выполнять наказание (это длилось 15 минут из 50), чтобы разрешить ситуацию, к гостям вышел Александр Гудков. Позже (вероятно, посовещавшись с коллегами) он предложил следующий компромиссный вариант: Юрию в качестве наказания нужно было выпить быстродействующее слабительное. Музыченко сразу согласился на этот вариант, чтобы не публиковать оскорбительные шутки о белорусах и хабаровчанах.

Но это еще не все

В следующем раунде Музыченко досталось выбрать между тем, чтобы в его штанинах оказался холодец и тем, чтобы опубликовать в ленте пост в поддержку Александра Лукашенко, а через пять минут удалить его и опубликовать фото с бело-красно-белым флагом и подписью «Жыве Беларусь!». Юрия выбрал наказание с холодцом, хоть ему нужно было в этих джинсах ехать в поезде домой в Санкт-Петербург.

Еще в одном раунде Юрия поставили перед выбором: лопнуть арбуз с помощью резинок или написать Светлане Тихановской в Instagram следующее: «Люди, вас разводят. Светланы Тихановской [давно не стало] от передоза. А теперь здесь постят заранее отснятое. Ставьте дальше свои лайки, лошки». И тут Музыченко выбрал наказание с арбузом, прокомментировав задание так: «Я не понимаю, зачем вы придумываете такие гадости».

Какая у Музыченко позиция относительно событий в Беларуси?

14 августа Юрий публично поддержал протесты в Беларуси и возмутился действиями силовиков. В Instagram он написал, что никогда не высказывает свое мнение о политике. Не сделал он этого и в тот раз, сказав, что его волнует пропасть между рядовыми гражданами и силовиками Беларуси.

— Как так вышло, что они жили по соседству, но не знали, что вторые звери с оружием, а первые … а над первыми сейчас измываются и истязают в изоляторах вторые?! Откуда эта бешеная и дикая злость со стороны тех кто должен защищать?! Ну как так то?!

Извините за сумбурность… Все что я могу сделать — это поддержать братьев белорусов музыкой, ведь я музыкант. Держитесь! За вами правда, значит, вы сильнее!

Свой пост он сопроводил хештегом #ЖывеБеларусь.

Что говорят создатели шоу?

Ведущий Владимир Маркони в своем Instagram об этом выпуске написал , что в шоу они часто отодвигают границу дозволенного и затрагивают острые и болевые темы.

— Потому что не можем проходить мимо злободневного и не можем не привлекать внимание к актуальным событиям. Хоть и таким способом. А затрагиваем потому, что в жесткой провокации и выпадах показываем, что это очень беспокоит. Наши гости каждый раз, даже когда условия складываются для них очень жесткие, демонстрируют душевную тонкость, верную рефлексию и понимание грани. И произносят «что хорошо, что плохо». Это говорит, что разум и гуманистические ценности у нас сохраняются. Надеюсь, люди в здравом уме миссию шоу и второе дно видят и чувствуют. Мы за свободу, свободу слова в интернете и вне его. Пис.

Мы также возмутились выпуском и с официального аккаунта TUT.BY на YouTube в комментариях предложили его создателям интервью, чтобы они могли объяснить мотивы таких шуток. На конкретно этот запрос представители «Чикен Карри» никак не отреагировали, но отметили, что мы были первыми, кто предложил послушать их мнение. Приводим их комментарий полностью.

— Смешным ни один человек в нашей команде это не считает. Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным. Мы создаем экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека. Мы не свою позицию продвигаем — мы работаем на участника. Наша задача всегда проста. Опасный и оскорбительный комментарий склоняет участника выполнить дурацкое наказание.

Мы все вместе порицаем позицию в тексте и смеемся над «тортами в лицо». Здесь одновременно совпали две острые политические темы. Вероятность этого совпадения — около 2−3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам. Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили. Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша самоцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей. Мира и добра!

К слову, комментаторы не только выражают негатив по поводу выпуска на YouTube, но и предлагают скупить все билеты на концерт группы Юры Музыченко The Hatters (чтобы отблагодарить за позицию). Концерт намечен на 3 октября.

Концерт The Hatters Когда: 3 октября, 20.00

Где: Prime Hall

Сколько: 55 рублей — танцпол, 60 — 80 рублей — сектора (+комиссия билетного оператора) Купить билет

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