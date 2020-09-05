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Как из человека, который не спал весь август, превратиться в красавицу. Мастер-класс от визажиста

05.09.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие из нас в последние недели мало спали, и с утра выглядят устало. Ладно, скажем прямо: не «устало», а «господи, кто это?!». Мы обратились за советом к мастерам салона красоты «Две кисточки», чтобы они показали нам, какой чудо мэйкап вернёт всё как было.

— Сегодня мы расскажем вам, как сделать легкий освежающий мэйкап, чтобы скрыть усталость, — говорит руководитель салона Елена Протас и приступает к работе.

1. Первое с чего мы начнем — это капли, которые скрывают красноту глаз

Мы не имеем права рекламировать в статье конкретное лекарственное средство, но отметим, что мы поклонники итальянского производителя. Визажисты давно записали в лайфхаки этот прием, почему бы и вам не взять его на вооружение. Единственное, что нужно учесть: эти капли нельзя использовать часто, только по необходимости.

Затем наносим увлажняющий крем для кожи лица и вокруг глаз и приступаем к макияжу.

2. В качестве и консилера, и тональной основы мы будем использовать консилер от Maybelline «Fit me» в оттенке 20

Этот продукт отлично скрывает синячки и прочие несовершенства кожи, выравнивает тон и не оставляет эффекта маски на лице. В повседневных макияжах мы часто советуем его использовать, если есть высыпания и явные круги под глазами.

3. Хайлайтер придаст лицу здоровое свечение


Мы использовали «I Heart Revolution Blushing Hearts Goddes of love».

4. Бронзер. Если вы, как и мы, особо не увидели солнышка этим летом, это выход.


Бронзер добавит загара — и тон лица будет значительно свежее. Мы использовали бронзер Catrice «Sun Lover Glow» в оттенке 010. Наносим его по контуру лица, прорабатывам скулы от ушка до середины щеки. Проработка боковых сторон спинки носа визуально уменьшит его.

5. Румяна — это тот продукт, который обеспечит лицу свежесть


Улыбаемся и наносим их на яблочки щек. Мы использовали кремовые румяна Romanovamakeup в оттенке «Shiny Peach».

6. Брови. Заполняем пустоты карандашом Vivienne Sabo в оттенке 3.


И, для более натурального эффекта, растушевываем щеточкой, которая находится кончике карандаша.

7. Складку века оттеняем бронзером из пункта 4 — и наносим тушь.


Мы использовали тушь Estee Louder «Sumptuous Extreme».

8. Губы мы прорисовывали по контуру карандашом «Miss Tais» в оттенке 765, а в их центр нанесли румяна из пункта 5.


Вот и все. Наш освежающий макияж готов!

До и после:


Желаем вам мира, добра и хорошего настроения. Пользуйтесь нашими советами, и тогда недосыпы никак не отразятся на вашем внешнем виде.

 
 
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Многие из нас в последние недели мало спали, и с утра выглядят устало. Ладно, скажем прямо: не «устало», а «господи, кто это?!». Мы обратились за советом к мастерам...
 
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