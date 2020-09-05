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«В текущей ситуации наш концерт будет неуместен». Группа «Би-2» перенесла выступление в Минске
Источник материала: Навiны
Известная группа «Би-2», основанная белорусами Александром Уманом и Егором Бортником, сообщила о переносе концерта в Минске.
«Нам приходится перенести на 2021 год наш концерт в Минске, — отмечается на
Однако, отмечают музыканты, они «с огромным волнением наблюдаем за происходящими в стране событиями с самого их начала — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен».
По их мнению, ситуация в Беларуси «не позволяет гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших друзей, которые соберутся вместе на минском концерте «Би-2». Поэтому другого выхода у нас попросту нет».
Концерт в Минске переносится на 12 июня 2021 года. Все билеты действительны на новую дату — менять или возвращать их не потребуется.
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Известная группа «Би-2», основанная белорусами Александром Уманом и Егором Бортником, сообщила о переносе концерта в Минске.
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