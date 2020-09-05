В Гомеле милиция задержала и доставила в ИВС двух активисток

В Гомеле вечером 4 сентября были задержаны две местные жительницы, они помещены до суда, который состоится 7 сентября, в изолятор временного содержания.

Одна из задержанных, Татьяна Бачурная, собирала подписи за отзыв депутата парламента Ольги Креч, которая баллотировалась по Гомельского-Новобелицкому округу. Бачурную задержали и доставили в Новобелицкий РОВД. Ближе к ночи 4 сентября стало известно, что ее поместили в ИВС, хотя у нее есть маленький ребенок.

В Центральный РОВД на 18.00 была вызвана «для беседы» активистка Светлана Нарскина. Оттуда она после двухчасовой «беседы» так и не вышла. Ее сын Игорь подтвердил, что мать задержана и помещена в ИВС. Какое правонарушение вменяется Нарскиной и Бачурной, милиция не сообщила.

В пятницу также состоялся суд над журналисткой Ларисой Щиряковой. Вечером 3 сентября ее доставили в ИВС, хотя дома остался несовершеннолетний сын, которого она воспитывает одна.

Щирякову должны были привезти в суд Гомельского района для рассмотрения протокола, но в суде коллегам и друзьям сообщили, что заседание состоится в здании Гомельского РОВД. Туда милиция никого не пустила. Позже стало известно, что журналистку оштрафовали на пять базовых величин (135 рублей) за неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП) и перепост в социальных сетях призывов к несанкционированным массовым мероприятиям (часть 1 статьи 23.34 КоАП). После суда на Щирякову составили в РОВД еще один протокол — по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Речь идет о сотрудничестве с телеканалом «Белсат» без аккредитации в МИД.